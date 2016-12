Zigarettenautomat gesprengt

Teile des Automaten flogen Dutzende Meter weit. Zigarettenschachteln verteilten sich um das zerstörte Gerät. Kriminaltechniker sicherten Spuren und stellten die Geldkassette sowie die aufgefundenen Tabakschachteln sicher. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.



In diesem Zusammenhang sucht die Polizei mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und zu den handelnden Personen geben können. Melden Sie sich telefonisch in der Polizeiinspektion Cottbus/Spree-Neiße unter (0355) 4937 1227 oder nutzen Sie das Internet.

Fahrzeugbrand

Durch unbekannte Täter wurde am Dienstagnachmittag ein Pkw Lancia im Bereich der Gotthold-Schwela-Straße in Cottbus in Brand gesetzt. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Das Fahrzeug war am Wochenende als gestohlen gemeldet worden.

Zur kriminaltechnischen Untersuchung und Eigentumssicherung erfolgte die Sicherstellung.

Randalierer im Gewahrsam

Durch einen 48-jährigen Cottbuser, welcher unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurden am Dienstag in einem Imbiss der Spreegalerie in Cottbus mehrere Getränkeflaschen vom Tresen geworfen. Gegenüber der Security verhielt sich der Mann äußerst aggressiv, indem er die Mitarbeiter beleidigte sowie nach ihnen trat. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten mit in das Gewahrsam.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,84 Promille. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.