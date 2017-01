Wetterfee lässt Tannenbaum fliegen

Mit insgesamt 109 Teilnehmern hatte sich der Weihnachtsbaum-Weitwurf erneut als Besuchermagnet und als gelungener Auftakt zum Ströbitzer-Jubiläumsjahr – der heutige Cottbuser Stadtteil wird 565 Jahre alt - erwiesen.

11,10 Meter, einen Meter über dem bisherigen Rekord von 2015, flog der ausrangierte Weihnachtsbaum in der Männerwertung. Als besonders leistungsstark erwiesen sich die Frauen. Hier wurde der Rekord gar um 2,80 Meter übertroffen. Bei 7,30 Meter landete das Wurfgeschoss der besten Frau, und auch die Nächstplatzierten bewiesen mit Weiten von über fünf Metern als echte Weihnachtsbaum-Weitwurf-Talente. Prominenteste Teilnehmerin war übrigens rbb-Wetterfee Joanna Jambor, die den „Brandenburg aktuell“-Wetterbericht vom Vetschauer Platz sendete.

Die Gewinnliste ist im Internet auf ww.feuerwehr-stroebitz einzusehen. Die Preise können sich die Gewinner bis zum 24. Januar jeweils am Dienstag von 18.30 bis 21 Uhr in der Feuerwache am Vetschauer Platz abholen. mm