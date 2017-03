Vereine im Glück - dank PS-Lotto

Im Lobedanhaus der Sparkasse Spree-Neiße überreichten die Direktoren Jens Gerards (CB-Nord) und Sven Walther (CB-Süd) den PS-Lotterie-Zweckertrag an 16 gemeinnützige Vereine uns Institutionen - in Höhe von 32.600 Euro. Mit großer Freude nahmen die Vereinsvorsitzenden, Schatzmeister und ehrenamtlich engagierten die Schecks in Höhe von 1.500 Euro bis 5.000 Euro entgegen.

"Wir freuen uns", so Jens Gerards, "dass unsere Kunden 504.638 Lose im zweiten Halbjahr 2016 gekauft haben. So können wir gemeinsam etwas Gutes in unserer Region bewirken und Wünsche wahr werden lassen." Denn neben dem Sparen und der Chance auf einen Gewinn spendeten die Kunden der Sparkasse beim PS-Lotterie-Sparen mit jedem Los einen kleinen Beitrag für einen guten Zweck. Dieser so genannte Zweckertrag konnte an die 16 Vereine übergeben werden.

Klicken sie sich einfach oben durch die Bildergalerie und schauen Sie nach, wer sich freuen darf und wofür das Geld verwendet werden soll.