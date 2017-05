Trauer um Hermann Graf von Pückler

Mit großer Betroffenheit und Trauer erhielten wir die Nachricht, dass Sylvius Hermann Graf von Pückler nach langer Krankheit gestorben ist.

Graf Pückler hat sich ebenso große wie bleibende Verdienste um das Branitzer Pücklererbe erworben. Sein Blick auf Park und Schloss Branitz war von der tiefen Überzeugung getragen, dass sein bedeutender Vorfahr, Hermann Fürst von Pückler-Muskau, in Branitz ein Garten- und Landschaftskunstwerk von europäischer Bedeutung geschaffen hat, das für die Menschheit erhalten und gepflegt werden muss. Diese Überzeugung bestimmte sein Handeln, seitdem Graf Pückler nach 1990 nach Branitz zurückgekehrt und hier seinen zweiten Wohnsitz neben München genommen hatte.

Rastlos kümmerte sich Graf Pückler um die Rückführung von nach Branitz gehörendem beweglichem Kulturgut, das infolge des Zweiten Weltkrieges und der anschließenden entschädigungslosen Enteignung der Familie Pückler aus Branitz verbracht worden war. Als ein Beispiel sei die Rückführung der historischen Pückler-Callenberg-Bibliothek genannt, die heute wieder ein Herzstück der Sammlungen des Branitzer Schlosses darstellt. In zahlreichen Gremien, wie dem Stiftungsrat der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz, dem Branitz-Kuratorium, dem er vorstand, oder dem Internationalen Beirat für den Muskauer Park Mu?akowski und den Branitzer Park setzte sich Graf Pückler für die Pflege, Ausstrahlung und überregionale Verbreitung des Pücklererbes ein. Genauso auch nahm er mit seiner Familie regelmäßig an den freiwilligen Arbeitseinsätzen zur Pflege des Branitzer Parks teil. Er empfand es als ungemein befriedigend, auf diese Art und Weise in seiner alten und zugleich neuen Heimat wirken zu können.

Stiftungsdirektor Gert Streidt gibt seiner Trauer und der der Branitz-Mitarbeiter Ausdruck: „Graf Pückler wird fehlen. Sein fröhliches und zupackendes Wesen, sein Vermögen, andere an seiner Begeisterung für das Branitzer Pücklererbe teilhaben zu lassen und sein unermüdliches Engagement für die Erhaltung und Pflege von Park und Schloss Branitz haben die Entwicklung dieses Erbes maßgeblich vorangebracht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz werden Hermann Graf von Pückler in ehrender Erinnerung behalten. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Frau Elke Gräfin von Pückler und seiner Familie.“