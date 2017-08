Tote Jugendliche in Cottbus: Es waren Medikamente!

Nach den bisher durch die Staatsanwaltschaft Cottbus und die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Süd geführten Ermittlungen besteht kein Anhalt dafür, dass den Jugendlichen die Medikamente gewaltsam verabreicht wurden. Ebenso wenig sind Anzeichen für einen Suizid sowie Abschiedsbriefe gefunden worden.

Ausgangsmeldung vom 23.08.2017

Tot in Wohnung aufgefunden, Cottbus

5869. Cottbus: In einer Wohnung in Schmellwitz wurden am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr zwei 18 Jahre alte deutsche Jugendliche tot aufgefunden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der ermittelnden Beamten liegen keine Anzeichen für ein Fremdeinwirken vor. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft zur Todesursache stehen noch ganz am Anfang. Eine rechtsmedizinische Obduktion wurde angeordnet.