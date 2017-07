Tempo 30 an Kitas und Altenheimen kommt

Das Straßentheater ist eröffnet

Görlitz. Das ViaThea läuft! Heute kurz nach 17 Uhr eröffnete Oberbürgermeister Siegfried Deinege im Stadtpark die 23. Auflage des Straßentheaterfestivals. Wir waren vor Ort und hatten die Kamera dabei. In der Bildergalerie oben finden Sie jede Menge Fotos vom Kulturpicknick, mit dem das Festival eröffnet wurde. Was an den kommenden zwei Tagen so los ist, steht im Programmheft. Das gibt's an vielen Vorverkaufsstellen und online.

