Stormtrooper patrouillieren bald auch in der Sprem

Er weiß es nicht. Dirk Wiedenhaupt weiß einfach nicht, wie oft er in den letzten Jahren gefragt wurde, wann er denn endlich in Cottbus einen Elbenwald-Laden aufmacht. „Quasi seit wir den ersten Laden 2010 in Berlin eröffneten, kamen die Fragen“, so der Elbenwald-Geschäftsführer.

Für den 41-Jährigen ist diese Neueröffnung ein großer Meilenstein: „Der Cottbuser Store war schon lange ein Ziel von uns und gehört sich einfach als Bekenntnis zur Stadt. Nicht zuletzt aufgrund der guten Zusammenarbeit mit der hiesigen GWC haben wir nun den passenden Standort gefunden.“ Der Eröffnungstag selbst wird, wie bei allen anderen Eröffnungen, besonders farbenfroh. Ab 10 Uhr werden mehrere Kostüm-Profis auftreten, die filmreife Verkleidungen aus dem Star Wars-Universum präsentieren. Zudem arbeitet man mit lokalen Händlern zusammen. „Angeboten werden Burger aus dem Foodtruck vom Burgerbüro, Bier vom Labieratorium und handgemachte Backwaren von Heimat und Herz“, erklärt Wiedenhaupt. Er gründete Elbenwald 1999 gemeinsam mit seinen damaligen Kommilitonen Alexander Lapeta und Jens Geppert. Schnell stellte sich der unternehmerische Erfolg des Online-Shops für Merchandise-Artikel ein, vor sieben Jahren wurde in Berlin der erste Laden eröffnet.

Dass nun auch der Heimatort von Elbenwald sein erstes Geschäft bekommt, freut auch Gottfried Lindner, den Chef des Altstadtvereins Cottbus. „Gerade an dieser wichtigen Stelle, dem Eingangsbereich in die Sprem an der Ecke Altmarkt, ist es schön, dass hier Leerstand vermieden wurde und ein attraktives Geschäft eröffnet.“ Lindner selbst wird, wie viele andere, auch am Samstag, dem 6. Mai, ab 10 Uhr vor Ort sein. Lediglich aufs Kostüm will er verzichten - viele andere Fans vermutlich nicht..

Das ist Elbenwald

Elbenwald ist eigenen Angaben zufolge Deutschlands führender Anbieter von Film-Merchandise, Gamerkleidung und Lifestyle-Produkten. Das Unternehmen vertreibt sein 15.000 Artikel umfassendes Sortiment seit dem Jahr 2000 im gleichnamigen Online-Shop elbenwald.de und über eine eigene Store-Kette.

Derzeit umfassen diese 25 Ladengeschäfte in großen deutschen Metropolen, fünf weitere Filialen sind in Österreich ansässig. Schwerpunktthemen sind Blockbuster wie Star Wars, Harry Potter, Game of Thrones, Herr der Ringe uvm. Man unterhält enge Geschäftsbeziehungen zu mächtigen Partnern der Medienwelt, bspw. zu Warner Bros., Disney, Marvel und HBO.

Hinweis: Wer einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Elbenwald-Stores in Cottbus werfen möchte, sollte am Freitag ab 18 Uhr auf die Facebook-Seite des WochenKurier schauen…