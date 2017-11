Schnapszahlen-Alarm bei den Cottbuser Narrenweibern

Mit Funkentanz und Gesang wird für Geburtstagsstimmung gesorgt. Die Funkenmariechen Lisa, Jette und Lina haben nicht nur neue Tänze vorbereitet, sondern sie werden sich genau wie großen Funken in neuen Kostümen präsentieren. Alle Gruppen präsentieren sich mit Showtänzen, natürlich auch die Showformation, das Show- und das Männerballett. Für die Geburtstagsparty ist auch eine lustige gemischte Gruppe gut vorbereitet. Witzige und deftige Büttenreden rundet das Programmangebot ab.

Der Verein hat in dieser Session ein besonderes Prinzenpaar. Piotr I. und Justyna I. wohnen in Zielona Gora, arbeiten dort als Dolmetscher und Englischlehrerin. Die beiden haben zwei Kinder und sind schon sehr neugierig auf den deutschen Karneval. In der Cottbuser Partnerstadt Zielona Gora gibt es keinen Karneval. Dank der Fördermittelzusage durch die Euroregion Spree-Neiße-Bober wird es aber möglich sein, dass nicht nur Piotr und Justyna den Lausitzer Karneval kennenlernen, sonder dass auch eine Gruppe aus Zielona Gora am Karnevalsumzug in Cottbus teilnimmt und dass die Cottbuser Narrenweiber nächstes Jahr im September zum Weinfest in Zielona Gora mit dabei sind.

Mit dabei sind die Narrenweiber auf alle Fälle beim Cottbuser Rathaussturm am 11.11. ab 10.30 Uhr am Rathaus. Das Narrenweiber-Prinzenpaar übernimmt als Cottbuser Stadtprinzenpaar den Schlüssel von Oberbürgermeister Holger Kelch. Am Abend feiern sie dann ihre erste Geburtstagsparty ab 19.33 Uhr im Gasthof Sielow. Die zweite Fete steigt am 18.11. ab 19.33 Uhr in der Alpenschänke in Merzdorf. Für beide Veranstaltungen gibt es noch Karten im Geschäft „Vom Fass“ in Cottbus in der Burgstraße und an der jeweiligen Abendkasse.