Samstag: Gameday für die Crayfish

Füchse suchen Gastfamilien

Weißwasser. Bis zur Fertigstellung der Wohnungen sucht der Eissport Weißwasser für insgesamt neun Nachwuchsspieler vorübergehend Gastfamilien in der Stadt. Drei Spieler sind zwischen 16 und 18 Jahren alt. Weitere sechs Spieler sind 14 bzw. 15 Jahre alt. Sie werden Ende September/Anfang Oktober in Wohnungen in der Nähe der Eisarena ziehen. Die Spieler sind nicht aus Weißwasser, sondern kommen aus dem gesamten Bundesgebiet und spielen künftig in der Schülermannschaft beziehungsweise im DNL-Team. Von Anfang August bis zum Umzug (also etwa acht Wochen) würden die Wohnungen bei Gastfamilien benötigt werden. Der Eissport Weißwasser übernimmt die dabei entstehenden Kosten. Familien, die die Füchse dabei unterstützen möchten, können sich in der Geschäftsstelle des ESW (03576/2170875) melden. Auch alle anderen Fragen in diesem Zusammenhang können direkt an die Geschäftsstelle gestellt werden. Geöffnet ist die Geschäftsstelle (in der Eisarena) am Dienstag von 10 bis 12 Uhr und am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr. Bis zur Fertigstellung der Wohnungen sucht der Eissport Weißwasser für insgesamt neun Nachwuchsspieler vorübergehend Gastfamilien in der Stadt. Drei Spieler sind zwischen 16 und 18 Jahren alt. Weitere sechs Spieler sind 14 bzw. 15 Jahre alt. Sie…

weiterlesen