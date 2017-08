Saison der roten Mützen beginnt

„Wir freuen uns, dass wir 76 neue Schülerlotsen in Cottbus ausbilden konnten, welche ab kommenden Montag vor Schulen und auf Schulwegen zum Einsatz kommen werden, um ihren Mitschülern und anderen Fußgängern über die Straße zu helfen“, so Manuel Helbig, Geschäftsführer der Verkehrswacht in Cottbus.

Durch das Engagement von DEKRA können auch in diesem Jahr wieder die roten Schulanfängermützen an jeden Schulanfänger in Cottbus und Südbrandenburg übergeben werden. Manuel Helbig appelliert an Eltern und Lehrer darauf zu achten, dass die roten Schulanfängermützen auch getragen werden. „Unsere roten Schulanfängermützen signalisieren dem Autofahrer, dass das Kind am Straßenrand ein Schulanfänger ist und daher besonders vorsichtig gefahren werden soll, da Schulanfänger oftmals auch Verkehrsanfänger sind!“

Im Cottbuser Stadtteil Sandow wurde in der Muskauer Straße vor der Christoph-Kolumbus-Grundschule eine neue Elternhaltestelle eingerichtet. Von 7 – 8 Uhr können Eltern, welche ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, die dort vorhandene Nachtbushaltestelle nutzen, um ihre Kinder in Schulnähe aussteigen zulassen. Die Möglichkeit der sicheren Querung der Muskauer Straße besteht dann in unmittelbarer Nähe des Schülerlotsenüberweges.

Die Sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule Am Nordrand wird fortgesetzt. Schüler werden am Ersatzschulstandort in der Elisabeth-Wolf-Straße unterrichtet. Die Stadt Cottbus hat ein Schulbusshuttle eingerichtet, welcher die Schüler früh morgens und am Nachmittag zum Schul- bzw. Hortschluss befördert. Damit das Ein- und aussteigen gelingt und während der Fahrt keine Unfälle im Bus passieren, werden die Schüler auf ihrer Busfahrt durch Busbegleiter der Verkehrswacht Cottbus beaufsichtigt.

Diese Maßnahmen sind notwendig, da Kinder insbesondere auf dem Schulweg erheblichen Gefahren ausgesetzt sind. Viele von ihnen gehen den Schulweg ohne Begleitung durch Eltern oder andere Erwachsene. Für Kinder ist das angepasste und sichere Verhalten im Straßenverkehr eine Herausforderung, denn sie können Fahrzeuge oft nicht rechtzeitig erkennen, Entfernungen und Geschwindigkeiten noch nicht korrekt einschätzen, sie reagieren langsamer als Erwachsene und auch die Richtung von Geräuschen können sie noch nicht richtig zuordnen.

Manuel Helbig: „Ich empfehle daher, dass Eltern gemeinsam mit den Kindern schon ihre Hausaufgaben machen und vor dem ersten Schultag den Schulweg ablaufen, damit sie sich alle wichtigen Punkte merken können. Wichtig ist auch, dass Kinder Straßen, egal ob viel oder wenig befahren, immer nur an gesicherten Stellen (Ampel, Zebrastreifen, Schülerlotsen) überqueren, selbst wenn damit manchmal ein kleiner Umweg verbunden ist.“

Um die Sicherheit für die Erstklässler zu gewährleisten, setzt der Fachbereich Ordnung und Sicherheut seine Anstrengungen auch in diesem Jahr wieder auf Vorbeugung und regelmäßige Kontrollen. So wurde zusammen mit der Verkehrswacht Cottbus eine Verkehrsschau vor allen Cottbuser Grundschulen durchgeführt. Im Ergebnis dieser Verkehrsschau wurde von allen Beteiligten festgestellt, dass die Maßnahmen der letzten Jahre gegriffen haben und die Schulwege insgesamt als sicher einzuschätzen sind.

Neben dieser Verkehrsschau werden zusätzlich ab kommenden Montag die Geschwindigkeitskontrollen vor Grundschulen und auf Schulwegen verstärkt. So finden beispielsweise Montag früh Geschwindigkeitskontrollen in der Nähe der Reinhard-Lakomy-Grundschule in Groß Gaglow und in der Cottbuser Straße vor der Grundschule statt.

DEKRA, Stadt Cottbus und die Verkehrswacht Cottbus bitten alle Verkehrsteilnehmer, in den ersten Tagen des neuen Schuljahres besonders vorsichtig und rücksichtsvoll zu fahren.