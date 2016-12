Sachbeschädigung: Zeugen gesucht

Fehler beim Ein- oder Ausparken setzten bei zwei Verkehrsunfällen auf Parkflächen im Stadtgebiet am Mittwoch die Unfallursache. Gegen 15 Uhr stießen in der Zuschka ein Pkw Toyota und ein Nissan, kurz vor 18 Uhr in einem Parkhaus in der Neustädter Straße ein BMW und ein Mercedes zusammen. Mit Blechschäden von rund 1.000 Euro blieben alle Autos fahrbereit.

Kurz nach 6 Uhr am Donnerstag kam es an der Einfahrt eines Parkplatzes in der Vetschauer Straße zu einem Zusammenstoß eines Pkw VW und eines Ford. Schaden hier – rund 2.000 Euro.