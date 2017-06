jho 26. Juni 2017 Artikel teilen





PSV Cottbus freut sich über Medaillenregen

Erfolgreiche Teilnahme am Brandenburger Roland-Cup

Cottbus. Am 17. Juni fand in der brandenburgischen Dreifelderhalle am Marienberg der diesjährige Brandenburger Roland-Cup im Sumo statt. Angereist waren rund 117 Sumotori aus Polen, Estland, Italien, Ungarn, Aserbaidschan sowie Deutschland. Vor allem die Cottbuser sorgten für Furore.