Lust auf ein feuriges Schnäppchen?

Soll heißen: Auf dem Peitzer Fischerfest (12.8.) und beim Heimatfest Spremberg (13.8.) gibt es die Karten für das Feuerwerk nach dem Motto "2 für 1".

Hier die Einzelheiten zur limitierten extra Aktion „2 für 1“ für Fans von Radio Cottbus.

Peitzer Fischerfest

• Samstag, den 12.08.2017 15:00 – 18:00 Uhr

• An der KE-Coctktailbar beim Org-Büro bekommt man in dem Zeitraum zwei Tickets zum Preis von einem für das Feuerwerkevent „15 Jahre Radio Cottbus – Das Fest des Lichtes & des Feuers“ am 19.08.2017



Heimatfest Spremberg

• Sonntag, den 13.08.2017 15:00 – 18:00 Uhr

• An der Coctktailbar bei der Irish Folk Bühne bekommt man in dem Zeitraum zwei Tickets zum Preis von einem für das Feuerwerkevent „15 Jahre Radio Cottbus – Das Fest des Lichtes & des Feuers“ am 19.08.2017