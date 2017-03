LHC plant den vierten Streich

Sting bei den Filmnächten am Elbufer

Dresden. Nach der Veröffentlichung seines neuen Albums 57TH & 9TH wird sich Sting auf einem besonderen, variationsreichen Live-Zyklus präsentieren, der Clubshows ebenso wie Konzerte in Theatern, Arenen und Festivalauftritte in aller Welt beinhaltet. Neben seinen Hallenkonzerten im Frühjahr in Hamburg, Stuttgart, Zürich und Düsseldorf kündigte Sting nun drei Open Air Shows an, eins davon am 28. Juni in Dresden.

weiterlesen