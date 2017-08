LHC-Handballer ganz süß am Altmarkt

Am Donnerstag, den 17. August, wollen die Aktiven, Teile des Präsidiums und natürlich auch Trainer Marcel Linge ab 16.00 Uhr mit ihrer Anhängerschaft ins Gespräch kommen und stimmungsvoll die neue Saison einläuten. "Da beide Partner der Kooperationsvereinbarung recht deutlich als ein Cottbuser Markenzeichen erkennbar sein wollen, haben wir die Fans zu uns zum Cafè geladen, wo wir auf der sportlich gestalteten Terrasse ein paar nette und vor allem auch informative Stunden miteinander verbringen wollen", stellt die da-capo-Prokuristin Caterina Schmidt das Projekt vor. Dem regelmäßigen Besucher wird die genannte Partnerschaft längst geläufig sein, gehört doch der Merchandising-Handel bei den Heimspieltagen zum gewohnten Bild in der Heimstätte der LHC-Männer-Mannschaft. "Besonders zum Ende der Vorsaison war der Verkauf der Meister-Shirts der absolute Renner", erinnert sich Caterina Schmidt.

Der Treff auf dem Altmarkt wird neben dem sicher allseits interessanten Frage-und-Antwort-Spiel mit den LHC-Protagonisten für die Kinder einen sportlichen Dribbel-Parcour bieten, während die Partner vom Restaurant "Mosquito" eine alkoholfreie Cocktail-Bar an der Veranstaltungsfläche aufbauen werden.

Mit einer ganz besonderen Idee werden die Bediensteten des gastgebenden "Cafes da capo" den Gästen den Tag regelrecht "versüßen". Gemeinsam haben sich die vorwiegend jungen Damen überlegt, zum Präsentationstag den Besuchern etwas Treffendes zu kredenzen. Das Ergebnis kann sich schmecken lassen, wie der Autor bereits genüsslich erfahren durfte. Der neue "LHC-Eisbecher" hat als schmackhaften Inhalt neben der unverzichtbaren Sahne die Sorten Waldmeister-, Erdbeer- und Joghurt-Eis. Zusätzlich enthält er als besonderes (jedoch nicht essbares!) Bonbon den LHC-Ansteck-Pin in der Größe 2x2 Zentimeter. "An dieser genialen Idee erkennt man doch wohl ganz gut, dass wir vom LHC mit den Leuten von "da capo" ein wirklich angenehmes Miteinander pflegen, das wir mit unserem Fest für alle sichtbar untermauern wollen", so Trainer Marcel Linge, der der neuen Saison, die am 2.September mit der Heimpartie gegen die Reinickendorfer Füchse ihren Anfang nimmt, erwartungsvoll entgegen sieht. "Es wird schon so sein, dass wir bei unserem öffentlichen Termin nochmals auf den Aufstiegsverzicht nach dem Ende der letzten Saison angesprochen werden. In dem Zusammenhang hoffen wir aber, dass wir den Fans unsere konkreten Beweggründe im persönlichen Gespräch sehr verständlich nahe bringen können und wir somit auch ein Stück weit Verständnis ernten", fügt der Coach an.