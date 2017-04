„Kommt, lasst es Euch schmecken!“

Cottbus. Als „kulinarische Weltreise“ bezeichnet Frank Kuban selbst sein Event am liebsten. Der Inhaber der gleichnamigen Agentur brachte den Trend Street Food im Oktober letzten Jahres erstmals nach Cottbus. Die Premiere kam so gut an, dass am heutigen Freitag die zweite Auflage startet. Er betont: „Street Food hat seit einiger Zeit enorm an Vielfältigkeit gewonnen. Mittlerweile ist es mehr als Pommes, Bratwurst oder Döner. Egal ob Foodtruck, Küchenchef oder passionierter Hobby-Koch: Es hat sich zu einer internationalen, kulinarischen Bewegung entwickelt, in der sich die Vielfalt unterschiedlichster Esskulturen dieser Welt wieder spiegeln. Wir nehmen unsere Besucher auf diese Reise mit.“