Kindertanzgala mit Fahnenappell, Mauerfall und Westwerbung

Künstlerischer Kopf hinter der Aufführung ist Marika Berger, Inhaberin der gleichnamigen Tanzakademie in Cottbus. Gemeinsam mit den Happy Bibo Kids e.V. aus Kolkwitz sowie dem Team Sandra Kuckel, Anne Brechel, Aiko Rasser und Michael entwickelte sie die Idee für das Stück GO WEST. Mit viel Tanz, Musik und schauspielerischen Elementen wird hier die Geschichte von Clara und Martin erzählt.

Die treffen sich erstmals im Jahre 1982. Beim Fahnenappell an der 17. POS erhält Martin einen Tadel vor der ganzen Mannschaft, danach treffen sich beide zufällig wieder. Es beginnt eine Reise durch die gemeinsame Zeit in der DDR. Der Sandmann, Pittiplatsch oder Ferienlager-Liederabende gehören da dazu. Alles liebevoll inszeniert und von den Steppkes aus Cottbus und Kolkwitz auf die Bühne gebracht. Emotional wird es dann nicht nur beim Mauerfall auf der Bühne. Denn auch das Stück selbst nimmt eine dramatische Wendung. Die Familie von Martin flüchtet kurz vor dem historischen Ereignis – Clara bleibt allein zurück. Für sie bricht eine Welt zusammen, beide planten schließlich Heirat und Kinder.

Doch im neuen Zeitalter, inszeniert durch eine Gameshow sowie farbige Werbespot-Tänze zu Joghurt, Westschokolade und Meister Propper, geht jeder von den beiden ihren eigenen Weg. Bis zu diesem einen Moment: Clara, mittlerweile Ärztin an einem städtischen Krankenhaus, kommt ein Patient merkwürdig bekannt vor: MARTIN! Die Liebesgeschichte endet mit einem Happy End – und der Blende ins Heute. Clara und Martin, beide mittlerweile erwachsen, kramen mit ihrer Tochter in einer Kiste mit DDR-Klamotten. Abends ist ein Kostümfest und die Story der Liebesgeschichte ihrer Eltern begeistert auch die Tochter.

Begeisterung, die auch alle der zahlreich anwesenden Besucher in der Stadthalle teilen. Minutenlang gibt es stehende Ovationen für die jungen Darsteller. Auch das ganze Team sagt danke – eine monatelange Vorbereitungsphase endet damit in knallbuntem Konfettiregen – GO WEST ist Geschichte – und was für eine…!