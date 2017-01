"Ja" sie wollen alle!

Zirkusteam gesucht

Cottbus. Entdecke, was in Dir steckt in unserer Zirkuswoche mit Kindern im August 2017 in Sacro. Für ein Zirkusteam werden Jugendliche und Erwachsene gesucht, die gerne Zirkus machen, die Spass daran haben, Kinder bei der Entwicklung eigener Ideen zu unterstützen und die sich in eine Gruppe voller begeisterter Zirkusmenschen einbringen möchten.

