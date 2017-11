Im Glad-House fliegen die Fäuste

Als breitensportlichen Höhepunkt des Jahres kann die bereits zum sechsten Mal durchgeführte Jahresabschlussveranstaltung der Breitensportgruppe „Di - Do Boxing“ angesehen werden. In dieser Gruppe trainieren derzeit rund 20 Sportler - jeweils DIenstag und/oder DOnnerstag.

Unter Wettkampfbedingungen stellen sich am 24. November alle Breitensportler und Breitensportlerinnen einer großen Herausforderung. 19 Uhr öffnen die Türen des Glad-House und 20 Uhr wird die Veranstaltung eröffnet.

Nach der letztjährigen Veranstaltung fand ein Reflexionstreffen mit allen beteiligten Vereinen und Kämpfern statt. Alle waren sich einig „Eine Wiederholung muss folgen!“. So wurde für die Neuauflage 2017 Unterstützung und Zusammenarbeit zwischen dem Cottbuser Boxverein 2010 e.V. mit den Vereinen Doitsu Budokwai e.V., Shogun e.V., KSL e.V. vereinbart. Alle Beteiligten waren immer noch von der Stimmung, den ansprechenden Kämpfen und dem fachkundigen Publikum begeistert.

Erstmals wird ein Frauenboxkampf den Kampfabend bereichern nachdem im letzten Jahre bereits Frauen einen Karatekampf absolvierten. Das Glad-House zeigte sich dabei als interessante Sportlocation, welche den Anforderungen einer modernen und vielseitigen Sportveranstaltung entspricht. Das funktionierende Konzept einer vereinsübergreifenden Veranstaltung mit Kickbox-, Karate und Boxkämpfen mit Rahmenprogramm wird somit wieder umgesetzt.

Es wird wieder eine Veranstaltung mit viel Lokalcolorit. Die überwiegende Anzahl der Kämpfer und Kämpferinnen trainiert in Cottbus und Umgebung und sind demzufolge Mitglieder in Cottbuser Vereinen. Wieder werden es Sportler und Sportlerinnen sein, welche bereits Erfahrung in den jeweiligen Sportarten sammeln konnten oder auch absolute Neulinge. Diese werden ihren ersten Kampf vor eine vor einer beachtlichen Kulisse austragen können. Insgesamt werden fünf Boxkämpfe (u.a. Schwergewicht und Frauenboxen) zwei Vollkontaktkaratekämpfe und ein Kickboxkampf stattfinden.

Der Hauptkampf wird von Sven Richter (Cottbuser Boxverein 2010 e.V.) und Mario Glagow (Stahl Brandenburg e.V.) bestritten. Mit dem Baujahr 1973 ist Sven Richter den erfahrenen boxinteressierten Cottbusern noch ein Begriff. Das Box-ABC erlernte er in Spremberg bevor aufgrund der sportlichen Leistungen an die Sportschule nach Cottbus delegiert wurde. Dort setze er seine Erfolgsgeschichte fort. Sammelte Medaillen für den Cottbuser Boxsport bei den Deutschen Meisterschaften und boxte sich bis in die Deutsche Nationalmannschaft vor. Mit dem Boxring Brandenburg und dem Velberter BC feierte Sven als Mannschaftskapitän Meisterschaften in der 1. und 2. Box-Bundesliga. Nach einem Wechsel der Sportarten wurde Sven Richter auch noch Weltmeister im Kickboxen des Verbandes ISKA nach einem 12 Rundenkampf in Augsburg.

Nachdem geplante Gegner aus Cottbus, Schwedt, Frankfurt / Oder und auch Zielona Góra mit dem Wissen um die boxerische Qualität des ausgebildeten Pädagogen Sven Richter als Gegner abgesagt haben, erhielten die Organisatoren eine Zusage vom boxsporterfahrenen Mario Glagow.

Mario aus der Stadt Brandenburg ist in der Boxszene über das Land Brandenburg hinaus. Mario boxte für Motor Babelsberg (Oberliga), Cottbus (2. Bundesliga) und auch für die Mannschaft des UBV Schwedt stand er auf Ligaebene im Ring. In seinem Startbuch sammelten sich damit stolze 150 Amateurboxkämpfe an. Nach seiner aktiven Boxkarriere ist Mario Glagow dem Boxsport als Kampf- und Punktrichter erhalten geblieben. Zuletzt war er bei der Deutschen Meisterschaft der Frauen im Oktober in Cottbus im Einsatz. „Es kribbelt immer noch in den Fäusten. Anfang September habe ich zu meiner Freundin noch gesagt: Also einmal würde gern nochmal kämpfen. Im Übrigen wurde auch in Brandenburg a. d. Havel von der ausverkauften vereinsübergreifenden Breitensportveranstaltung im letzten Jahr gesprochen “, sagt Glagow im Vorfeld der Veranstaltung. Sven Richter meinte „…ja ich bin ein bisschen positiv boxsportverrückt aber ich fühle mich fit. Somit musste ich nach der Anfrage von Kay Havenstein zum Kampf im Glad-House nicht lange mit meiner positiven Antwort zögern." Also zog er die Boxhandschuhe an und absolvierte sechs harte Sparringsrunden mit den Breitensportlern des CBV. Sparringspartner sind die beiden Hauptkämpfer des letzten Jahres Marcel Jahn und Ahmet Tas sowie Eric Urbicht vom Cottbuser Boxverein 2010 e.V..

Neben einer Karateshow wird das Rahmenprogramm durch Isabell (Sängerin der Liveband „nAund“ und den „Flying Rockets“) und den Bundespreisgewinner Gesang/Solo des Wettbewerbes „Jugend musiziert“ Ye June Park ausgestaltet. Neben den Kämpfen rückten die Vereine zusammen und unterstützten den CBV 2010 e.V. bei der Vorbereitung und beim Boxringaufbau ebenso wie bei dem Abbau. Eine Zusage gab es ebenfalls wieder von den traditionellen Ehrengästen dem aktuellen Cottbuser Profiboxer Phillip Nsingi (SES) und dem ehemaligen Profi-Interimsweltmeister Mario Veit (UNIVERSUM).

Eintrittskarten sind deutschlandweit an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.eventim.de erhältlich.