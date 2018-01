Hoch hinaus zum Jahresauftakt

Werft die Bäume über'n Zaun...

Hoyerswerda. Auf zum traditionellen Weihnachtsbaumbrennen mit der IG „Kinderferien“ e.V.: Zum traditionellen Weihnachtsbaumbrennen lädt die IG Kinderferien am kommenden Sonnabend, dem 13. Januar, ab 16 Uhr an das Vereinshaus, „Haus der Parität“ in der Heinrich-Mann-Straße 37 (Hoyerswerda) ein. Eingeladen sind alle Kinder und ihre Eltern, die ihren Ex-Weihnachtsbaum mitbringen. Jeder solche (abgeputzte) Baum wird mit einem Apfelpunsch gratis honoriert. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Wer seinen Baum nicht am Sonnabend vorbeibringen möchte, kann seinen abgeputzten Baum im Vorfeld auch gern über den Zaun auf das Vereinshausgeländes werfen.Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, sich über das Winterferienlager vom 10.-17.2.2018 in Swieradow Zdroj zu informieren und anzumelden. Beate Möller, IG Kinderferien Auf zum traditionellen Weihnachtsbaumbrennen mit der IG „Kinderferien“ e.V.: Zum traditionellen Weihnachtsbaumbrennen lädt die IG Kinderferien am kommenden Sonnabend, dem 13. Januar, ab 16 Uhr an das Vereinshaus, „Haus der Parität“ in der…