Große Erfolge auf kleinen Rädern

Die beiden Deutschen Meister der Jugendklasse gewannen am vergangenen Wochenende den 7. & 8. Bundesligalauf. Mit den Tagessiegen sicherte sich Pierrick den 1. Rang und Julia den 2. Rang in der Gesamtwertung. Liam Webster / Elite Men, fuhr an beiden Tagen auf Platz 4 und sammelte somit wichtige Punkte für die Gesamtwertung. Rang 2 für Liam Webster nach einer schweren Verletzung mit langer Pause ein sehr gutes Ergebnis. Jenny Paust wechselte Anfang Oktober vom RSV Plessa 1995 e.V. zum BMX Team Cottbus e.V. und fährt in der Klasse der Schülerinnen (U 15) in beiden Rennen auf den 2. Platz. Damit hat Jenny auch in der Gesamtwertung den 2. Rang erreicht.

Erfreulich auch die Ergebnisse unserer U13 m Fahrer Eric Müller und Julian Stephan. Beide traten noch mal kräftig in die Pedalen um in der Gesamtwertung einen Pokal mit nach Hause zu nehmen. Eric fuhr auf den 12. & 7. Platz in den Läufen. Julian gesundheitlich etwas angeschlagen belegte den 13. & 11. Platz, somit sind beide in der Gesamtwertung unter den 8 Besten in ihrer Klasse. Julian Stephan belegt den 7. Rang und sein Teamkollege Eric Müller den 8. Rang. In der U11 m war Florian Dieke am Start. Am ersten Tag im 1. Vorlauf gestürzt, trat am Sonntag noch an. In B Finale fuhr er als Fünfter durchs Ziel Und belegte somit den 13. Platz in der Tageswertung. Sein Bruder Marvin ist bei den Anfängern in der U7 m gestartet.

Am ersten Tag im Finale an 3. Position liegend auf die vor ihm stürzenden Fahrer aufgefahren, reichte es für Platz 6. Im 2. Rennen fuhr Marvin erneut ins Finale auf Platz 4. Richard Judis Starter in der U9 m Klasse fuhr an beiden Tagen ins Halbfinale. Platz 14. & 15. für Richard in der Tageswertung.

Am Samstag, dem 21. Oktober, gastiert der BMX East Cup auf der BMX Bahn in Cottbus. Die Rennen beginnen um 12:30 Uhr, der Eintritt ist frei.