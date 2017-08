Freiluft-Filmnacht am Amtsteich

Die neuen Ausstellungen „Im Vorbeigehen: Von Städten, Frauen und Männern. Otto Dix“ und "Zwischen/Schritte. Hans-Georg Wagner" laden ebenfalls bereits ab 19.00 Uhr zum freien Besuch und werden um 19.30 Uhr offiziell eröffnet.

Das Kunst.Kaffee im Dieselkraftwerk (Uferstr. / Am Amtsteich 15) offeriert an diesem Tag ab 19.00 Uhr, was Küche und Keller hergeben. Getränke und Essen sind zu den Kunst.Kaffee-Preisen erhältlich.

Auch in diesem Sommer zeigt Ralf Schuster am Amtsteich wieder einen seiner Krimikurzfilme mit Kommissar Schlemmer in der Hauptrolle und zahlreichen prominent besetzten Nebenrollen. Seit 2004 ermittelt die Figur des Kommissar Schlemmer in absurden kleinen Krimis, die in Cottbus gedreht werden und nicht nur hier inzwischen Kult-Status erreicht haben.

Ralf Schuster realisierte in den letzten 30 Jahren etliche No-Budget-Filme, zunächst in den Schmalfilmformaten Super 8 und 16 mm, dann als Video und inzwischen digital. Die 10. und vorerst letzte Folge der Reihe unter dem Titel „Enten weltweit“ hatte 2016 auf dem FilmFestival Cottbus Premiere. Prall gefüllt mit obskuren Ideen, trashigen Witzen und allseits beliebten Darstellern beginnt die 55-minütige Story wie ein banaler Routinefall, der jedoch zwischen Plattenbau und Pathologie schnell zu einem Wettlauf mit den neuronalen Netzwerken wird.

Vollendet garniert wird die Filmvorführung durch Musik des Akkordeon Salon Orchesters.

Als Darsteller sind zu erleben: Ralf Schuster, Julia Decker, Aline Rasser, Lutz Jank, Ypsi Cuipack, Alex Mucke, Andreas Gaber, Hellmuth Henneberg, Uli Huemer, Peti Marasus u.a.

Die Film-Nacht findet am Amtsteich oder bei schlechtem Wetter im Veranstaltungsraum statt, der Eintritt ist frei.