Finanzieller Rückenwind für Johanniter-Herzensprojekt

DSC scheidet aus dem CEV-Cup aus

Dresden. Mit einer Niederlage im Rückspiel haben sich die DSC Volleyball Damen aus dem internationalen Geschäft verabschiedet. Das Team von Trainer Alexander Waibl unterlag am Mittwochabend im Viertelfinal-Rückspiel des CEV-Cups bei Allianz MTV Stuttgart mit 1:3 (15:25, 17:25, 25:21, 19:25). Das Hinspiel hatten die Schwaben mit 3:0 in der Margon Arena für sich entschieden. Die Mannschaft trifft nun im Halbfinale auf Minchanka Minsk. „Es ist schade, dass wir den vierten Satz nicht für uns entscheiden konnten, aber im dritten haben wir gezeigt, dass wir auch in so einer Formation einen Satz holen können. Für uns war es ein gutes Gefühl zu spielen", sagte das Geburtstagskind des Abends, Marrit Jasper. Die Holländerin war mit 12 Punkten die Top-Scorerin des DSC, Piia Korhonen kam auf zehn Punkte, Dominika Strumilo auf neun. „Es war cool für mich, dass ich so lange spielen und Erfahrung sammeln konnte", sagte Camilla Weitzel, die viel Einsatzzeit bekam. (pm)