Erstes LHC-Spiel bei Berliner Bundesliga-Reserve

Der LHC Cottbus geht als Spitzenreiter in die Partie, sieht sich jedoch, ob des - auch aus eigener

Sicht - überraschend erfolgreichen bisherigen Saisonverlaufes, nicht als Favorit. Beim Aufeinandertreffen zweier sehr gut ausgebildeter Mannschaften, kann das Cottbuser Team der

Berliner Offensivstärke eine größere Ausgeglichenheit zwischen Angriff und Abwehr entgegensetzen, als es noch in den vergangenen Jahren der Fall war. Dem Cottbuser Torverhältnis von 341:278 nach 12 Partien, stehen 375 geworfene und 330 kassierte Treffer der Berliner gegenüber.

Die zum Jahreswechsel sehr angespannte Personalsituation der Lausitzer hat sich deutlich entspannt. Ersetzen muss das Team nach aller Voraussicht jedoch Rückraumspieler Nick Widera, der nach einem operativen Eingriff noch nicht spielfähig ist. Maßgabe des Trainerteams ist es, an die bislang gezeigte Einstellung und an die guten Leistungen der bisherigen Spiele anzuknüpfen. Im Berliner Kader stehen mit Torwart Kevin Deisting und Rückraumspieler Don Pablo Mulemba zwei Talente und ehemalige Cottbuser Oberligaspieler, um deren Verbleib in Cottbus sich der LHC vergeblich bemüht hatte. Ein weiterer Beleg dafür, dass sich die gute Ausbildungsqualität beim Lausitzer Handball Club und an der Cottbuser Sportschule für Nachwuchshandballer bezahlt macht, die ihre Chance im Blicklicht der Bundesliga suchen.

Marcel Linge, Sportlicher Leiter des LHC Cottbus: „Wir fahren nach Berlin, um dort mit aller Kraft und großem Einsatz, die Tabellenführung zu verteidigen. Der Gegner verfügt, ob der tollen Ausbildung aller Spieler, über einen überaus schnellen und spielstarken Kader. Gegen einen Drittligaabsteiger, Aufstiegsaspiranten und eine Bundesligareserve, geht das ganze Team mit zusätzlicher Motivation ins Match. Dabei wollen wir auch zeigen, dass sich der Cottbuser Handball auf einem guten Niveau bewegt und das wir das Potenzial für noch mehr Strahlkraft in unserer Region haben. Wir zeigen unsere beste Leistung, um auch in Ludwigsfelde als Tabellenführer anzutreten und um dann in Stralsund, unsere Haut so teuer wie möglich verkaufen zu dürfen. Das Team muss nun beweisen, dass es in der Abwehr weiter so agil und stabil arbeiten kann, dass die Erfahrungen der älteren Spieler auf unsere Sportschüler abfärben, und dass wir uns als Mannschaft mit jedem Spiel verbessern können. Die Mannschaft spielt bislang eine tolle Serie, mit den Fans im Rücken, wollen wir das nun durchziehen.“

13. Spieltag Oberliga-Ostsee-Spree-Herren 2016/17, Samstag, 7. Januar

Füchse Berlin vs. LHC Cottbus

Lilli-Henoch-Sporthalle, Fritz-Lesch Str., 13053 Berlin

Anpfiff: 19 Uhr