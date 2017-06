Erneute Auseinandersetzung vor der Stadthalle

Hände weg von jungen Wildtieren!

Görlitz. Alle Jahre wieder steht im Frühling das Telefon der Wildtierauffangstation im Görlitzer Tierpark nicht still. Fast im Halbstundentakt kommen Anfragen besorgter Tierfreunde zu vermeintlich hilfsbedürftigen Rehkitzen, Waschbären, Füchsen, Vögeln und Co. Über Anrufe freuen sich die Mitarbeiter, kann auf diese Weise doch aufgeklärt werden. Die Freude über kerngesunde Jungtiere, die aus Unwissenheit mitgenommen und in die Wildtierauffangstation gebracht werden, hält sich hingegen in Grenzen.