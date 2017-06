Das an die erfolgreiche Kluft der Saison 1996/1997, mit Aufstieg in die 2. Bundesliga und dem Erreichen des DFB-Pokalfinales in Berlin, angelehnte Trikot steht ganz im Zeichen nostalgischer Erinnerung. Mit einem altbekannten Design wird unter dem Slogan „Remember '97“ eine Brücke rund 20 Jahre zurück geschlagen.

Nicht nur Trainerteam und Mannschaft haben für die kommende Saison mit der Rückkehr in den Profifußball ein großes Ziel, denn auch die Energiefans denken zuweilen mit ziemlich großer Sicherheit an die damalige Zeit zurück. Gemeinsam mit Euch möchten wir im Kampf um die Regionalliga-Meisterschaft und im DFB-Pokal an frühere Erfolge anknüpfen. Sportlich und optisch.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung am 31. Mai haben der neue Ausrüster JAKO Teamsport und der FC Energie, die neue Spielkleidung bereits virtuell vorgestellt. Nun erfolgt, live und in blau-rot-weißer Farbe, die offizielle Präsentation bei unserem Partner INTERSPORT Wawrok in der Spreegalerie.

Das komplette Team des FC Energie inklusive Trainer wird am Dienstag, 04. Juli ab 17:00 Uhr zu einer großen Autogrammstunde bei INTERSPORT Wawrok zu Gast sein. Bei musikalischer Begleitung, kurzer Teampräsentation, Smalltalk und Interviews erfolgt der offizielle Verkaufsstart für das Trikot der Saison 2017/2018. Ab Mittwoch, 05. Juli wird das Trikot ebenfalls im Fanshop am Altmarkt und im Onlineshop erhältlich sein. Der Kaufpreis beträgt 66,00 €.