Cottbuser Messehallen als Sprungbrett zum Traumurlaub

Den weitesten Anreiseweg hat in diesem Jahr die Elephant Lodge aus Namibia. Tolle Ideen für Kurztrips und Urlaubsreisen zeigen auch Aussteller aus Italien, Österreich, Polen, Tschechien, Ungarn… sowie zahlreiche deutsche Urlaubsregionen - von der Insel Usedom, Thüringen, dem Erzgebirge bis hin nach Sachsen und auch Brandenburg. Europa ganz nah - ob Polen, Tschechien, Ungarn, Italien, Frankreich… - spezialisierte Veranstalter

bieten Rundreisen, Wanderreisen, Studienreisen und Erlebnisreisen in zahlreiche europäische Länder.

Im gewachsenen Caravan- und Wohnwagenbereich werden über 20 verschiedene Marken gezeigt – von Adria und Bürstner über Hobby bis zu Vantourer.

Rund um das Fahrrad, Radtouristik sowie Motorräder geht es im Bereich „ZWEIRAD Cottbus“. Neben den aktuellsten Modellen führender Hersteller gibt es Elektrobikes- und Roller, Sonderräder für Senioren, Tandems, Komforträder und 10 verschiedene Motorradmarken zu sehen.

Der Bereich Boot und Wassersport bietet auch Yachtcharter, Bootsführerscheine, Bootsfahrten, Zubehör und zahlreiche Dienstleistungen. Informationen erhält man auch über maritime Erlebnisse auf den Flüssen und Meeren dieser Welt.

Auch im Bereich der Autos wird 2017 ein spannendes Jahr. Rund 150 neue Modelle kommen auf den Markt, die Aussteller werden einen kleinen Vorgeschmack darauf geben.

Im speziellen Ausstellungsbereich „FIT+GESUND“ werden von 60 Ausstellern vielfältige Angebote zu Wellness, Kuren, Kosmetik, Pharmazie, Medizin, Vorsorge, Sport und gesunder Ernährung präsentiert.

Am Samstag kann direkt auf der Messe Blut gespendet werden, dafür wird das Eintrittsgeld erlassen.

Auch das Programm bietet vieles: Genießen und erleben Sie Urlaubsstimmung bei internationaler Folklore, kulinarischen Köstlichkeiten und unterhaltsamen Shows. Zu sehen gibt es unter anderem Showprogramme des Tanzsportclubs Lausitz/Cottbus, Old-Style und Westerntanz, eine Artistik Show des Varietè Fantastique, ein Programm mit sorbischen und wendischen Liedern und modernen Tänzen, Dance 4 Fans Club und Showdance sowie exklusiv in Cottbus „Stars in Concert“! Deutschlands erfolgreichste Live-Show feiert diesen September das 20. Jubiläum und gibt mit einem George Michael Auftritt eine Kostprobe auf die, von schon über 5 Millionen begeisterten Zuschauern besuchten, Show im Estrel-Hotel in Berlin.

Die Messe ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Freitag wird es ganz besondere Angebote für Senioren geben. So zahlen diese am Freitag statt 5,-€ nur 3,-€ Eintritt.