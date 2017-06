Cottbuser Bahnhofskreuzung wird zum Nadelöhr

Am Sonntag beginnt das Unternehmen Cottbusverkehr damit, die Weichenanlage auf der Kreuzung Stadtring/Thiemstraße zu erneuern. Zudem soll bis Ende der Schulferien (Anfang September) auch die südöstliche Fahrbahn der Kreuzung saniert werden. Für Autofahrer und Nutzer des ÖPNV kommt es dadurch zu umfangreichen Auswirkungen.

So werden laut Stadtverwaltung Verkehrsteilnehmer bereits an der Kreuzung Thiemstraße / Welzower Straße umgeleitet und auf den Park&Ride-Parkplatz am Bahnhof geleitet. Zudem wird das Linksabbiegen von der Thiemstraße kommend in Richtung Bahnhof (Vetschauer Straße) nicht mehr möglich sein. Gleiches gilt vom Bahnhofsberg kommend – hier kann weder links (Stadtring) noch rechts (Vetschauer Straße) abgebogen werden. Lediglich die Geradeausfahrt auf die Thiemstraße ist möglich. Vom Stadtring Richtung Bahnhof kommend wird die Einfahrt in den Stadtring bereits von der Kreuzung Stadtring / Straße der Jugend gesperrt.

Ab dem 24. Juli wird es weitere Veränderungen der Verkehrsführung in der Vetschauer Straße vor dem Bahnhof geben. Dort muss die Fahrbahn angepasst werden; Autofahrer werden vor dem Bahnhofsgebäude streckenweise auf die Gleistrasse der Straßenbahn gelenkt. Wege für Radfahrer und Fußgänger sind vorerst nicht von den Einschränkungen betroffen.

Umfangreiche Änderungen kommen auf die Straßenbahnen und Busse von Cottbusverkehr zu. Das Unternehmen informiert HIER über die Einschränkungen.

Weitere Veränderungen in der Verkehrsführung ab dem 4. September sollen Ende August bekannt gegeben werden, WochenKurier hält sie auf dem Laufenden.