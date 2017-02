Cottbuser Autofahrer werden ausgebremst

Füchse schlagen die Roten Teufel

Weißwasser. Im Kampf um die direkte Qualifikation für die Playoffs gelang den Lausitzer Füchsen heute ein wichtiger Sieg in Bad Nauheim. Am Freitag hatte das Team aus der Glasmacherstadt im Heimspiel gegen Bayreuth zwar jede Menge Chancen, ließ diese aber reihenweise liegen und verlor am Ende klar.