Cottbus: Drei Tage wach!

rbb Bühne - Puschkinpark

Am Freitag um 18.00 Uhr eröffnet der Oberbürgermeister Holger Kelch traditionell das Cottbuser Stadtfest. Tatkräftig unterstützt wird er dabei vom „Cottbuser Kindermusical“ und den „Los Pepinos“, die das Stadtfest mit Trommelwirbel einläuten.

Ab 20.00 Uhr rocken zum Auftakt die „The Soulrippers“ das Stadtfest, die bereits seit 20 Jahren den Soul und Rock´n´Roll nach Cottbus bringen.

Auch schon Tradition, Samstag um 14.00 Uhr - das Sorbisch-wendische Fest.

Ab 18.30 Uhr geht es in die große Welt der Filmmusik mit der Bläser-Kon-Aktion, dem Orchester des Konservatoriums Cottbus und ab 20.00 Uhr steigt die Antenne Brandenburg Oldieparty.

Die „BIG BEAT BOYS“ - Ostdeutschlands dienstälteste Rockband heizen die Bühne ein.

Stargast des Abends: „Harpo“ - die Musiklegende aus Schweden. Wer kennt nicht seine großen Hits wie „Moviestar“ & „Horoskop“.

Am Sonntag ab 12.00 Uhr startet der Antenne Brandenburg - Frühschoppen mit dem „Blasorchester Cottbus“. Und am Nachmittag gibt es ein buntes Showprogramm für Jedermann, denn um 15 Uhr steigt die Antenne Brandenburg Sommerparty.

Mit dabei die kleinen Künstler der „Ballettschule Werhun“, der „Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V.“, Schlagersternchen „Nicci Schubert“ und „Nora Louisa“.

Höhepunkt und Stargast der Sommerparty ist „Max Giesinger“. Ab 19.00 Uhr begeistert er mit seinen Hits „80 Millionen“ und „Wenn sie tanzt“ die Besucher.

Bühne Cottbus OPEN Puschkinpark

Auch beim diesjährigen Stadtfest gehört am Freitag die Bühne im Park der Jugend und den Junggebliebenen. Die Weiberband „Stella rockt!“ bringt die Bühne mit viel Charme und weiblicher Energie ordentlich zum Beben!

Ab 22.00 Uhr wird als zusätzliches Highlight Dschungelkönig und DSDS-Legende MENDERES

live in Cottbus zu erleben sein.

Nach der großen Resonanz in den vergangenen Jahren wird es am Samstag wieder einen

Line Dance Workshop geben. Unter Leitung von Tanzlehrerin Christine Tschesch können alle Liebhaber dieser Zunft den Linedance Schritt für Schritt erlernen. DJ Goldie wird für die passende Countrymusik sorgen, wobei die Wild Dancing Boots aus Lübben für die Showeinlage sorgen.

20.00 Uhr startet dann der große Countryabend mit „Hufeisen Oldie-Pek“ - bis die Stiefel qualmen.

Am Sonntag wird es wieder multikulturell mit „COTTBUS OPEN“. Das besondere Anliegen besteht darin, das kulturelle Interesse hier lebender Menschen anderer Nationalitäten durch vielfältige Begegnungen zu fördern. Während des gesamten Wochenendes wird das Programm durch internationale Traditionen bereichert. Auch dieses Jahr wird die multi-kulturelle Essstrecke mit verschiedensten Spezialitäten aus unterschiedlichsten Kulturen wieder zu einer Kostprobe einladen. DJ Tim Wild heizt danach noch einmal kräftig ein.

Bühne Altmarkt

Eingeleitet wird das Altmarkt-Programm durch das Duo „Knut & Eileen“ mit einem bunten Musikmix der vergangenen Jahrzehnte.

Später am Abend gibt es Party pur mit „MR. FEELGOOD“. Die Band sorgt für gute Laune mit den größten Hits der Rock- und Popgeschichte sowie dem Aktuellsten aus den Charts. Mit Witz, Humor und einem Schuss Ironie, aber mindestens genauso viel Biss und Energie präsentieren die sechs Vollblutmusiker ihre Show und heizen damit dem Publikum am Altmarkt ein.

Am Samstagnachmittag gibt es nach einem Warm-Up mit „DJ Rob“ um 15.00 Uhr ein buntes Showprogramm mit dem Kindermusical Cottbus unter dem Titel „In unserer Welt lebt die Musik“.

Ab 20.00 Uhr startet wieder 94,3 rs2 - die Show. In diesem Jahr sorgt die Partyband „Jolly Jumper“ für Begeisterung. Die Jungs ziehen mit den beliebtesten Klassikern der Musikgeschichte, sowie den besten Hits der 80er, 90er und von heute jedes Publikum in ihren Bann. Ihr vielfältiges und abwechslungsreiches Programm lädt zum Tanzen und Feiern ein. Die „Big Drums“ sorgen mit Fass und Trommel für ein musikalisches Feuerwerk.

Ihre Musik ist ein energiegeladener Mix aus Rhythmus und Power, in einer einzigartigen Verbindung mit Klassik-Samples, coolen Moves und einer Prise Humor. Ein weiteres Highlight der Show sind die Freebreaker Rokkaz und die Roxette Covershow.

Der Sonntag wird mit Wunschmusik eingeläutet. Am Nachmittag präsentiert das Tanzstudio Femella-ihr Programm „Tanz der Elemente“. Zudem wird das „Duo Atemlos“ mit Leidenschaft und Spaß an der Musik die Besucher mit Schlagern aus den letzten Jahrzehnten unterhalten. Ab 19.00 Uhr rockt „Bos Taurus“ mit den Besuchern durch den Abend. Die Band zeigt eine abwechslungsreiche Rock- und Popshow und wird damit das Stadtfest auf dem Altmarkt ausklingen lassen. Dabei ist mitrocken, mitsingen und mittanzen angesagt!

Bühne Platz am Stadtbrunnen

Am Freitag ab 20.00 Uhr startet mit Radio Cottbus die „Weekend Party“. Mit aktuellen Hits, Schlagern und schon lang nicht mehr gehörter Musik werden die Besucher ins Wochenende gebracht.

Wie jeden Samstag um 10.00 Uhr präsentiert der Cottbuser Turmverein e. V. auch zum Stadtfest „Guten Morgen Cottbus!“, mit dabei die Cottbuser Musikspatzen und die „SGB 9-Band“ der Lebenshilfe. Am Nachmittag präsentiert der PSV Cottbus japanische und mittelalterliche Kampfkünste.

90 Jahre Tanzschule Fritsche - das muss gefeiert werden! Gemeinsam mit befreundeten Tanzgruppen der Region wird die Tanzschule ein buntes Programm von Showtanz über Hip Hop bis Klassik präsentieren.

Unter dem Motto „Kommste Samba! Haste Spaß!“ können die Besucher in diesem Jahr das bereits traditionelle Sambosta! auf der Bühne am Stadtbrunnen erleben. Die „Los Pepinos“ werden mit „Bateria de Mascaras“ und „Marafoxè nacao nago“ durch ihre Sambaklänge den Abend einläuten. Denn Samstagabend geht es auf zur großen Karibischen Nacht.

Alle Tanzbegeisterten können zu lateinamerikanischen Klängen gespickt mit Limbo- und Showeinlagen, die Hüften kreisen und Röckchen schwingen lassen. Heiße Rhythmen animieren dazu, die Nacht durchzutanzen.

Der Sonntag startet mit dem „Sachsendorfer Kinderchor“ und „Träumer und Menschen“. Begleitet von Akustikgitarre und Querflöte stehen „Träumer und Menschen“ für Musik mit Charme, Witz und viel guter Laune. Danach zeigen „Brendas Tanzzwerge“ was sie so drauf haben. Ab 15.15 Uhr entführt „Zaubermeister Hartmut“ in die Welt der Illusionen, garantiert ein Spaß für groß und klein.

Und falls Sie noch nicht wissen, was Ihr Kind an seiner Einschulung tragen soll, dann freuen Sie sich um 16.30 Uhr auf unsere Modenschau mit den Kindern von „Marikas Tanzakademie“, unterstützt von der „Kinderboutique Piccoletta“.

Kensington Road rocken um 18.00 Uhr die Bühne - mit ihrem eigenen, unverwechselbaren Sound, der grenzenlos irgendwo zwischen Kanada und Berlin schwebt.

Ab 20.00 Uhr ist die Rockabilly-Band „Hill Valley“ mit einem Rock`n`Roll im Stil der 50er und 60er Jahre zu erleben. Dabei ist gute Laune garantiert!

Bühne Oberkirchplatz

Am Freitagabend heizt die Sängerin „ASIA DE SALEH“ dem Publikum ein. Eine bezaubernde, ausdrucksstarke und charismatische Sängerin mit orientalisch-spanischen Wurzeln.

Ab 21.00 Uhr wird die Band „Blue Haley“ mit den Besuchern eine Reise in die Vergangenheit des Rock`n`Roll unternehmen und zu unsterblichen Hits rocken.

Im Anschluss sorgen die „Ruuuderboyz“ mit Disco- bis TechHouse für viel Hitze, Spaß und lächelnde Gesichter auf der Tanzfläche.

Am Samstag steigert „Geier Sturzflug“ das „Bruttosozialprodukt“ und die „Pure Lust am Leben“.

Es geht also in die Zeit der Neuen deutschen Welle. Danach geht die Party unter anderem mit „Yoshua“, „DBN“ und „Falko Niestolik“ weiter.

Der Sonntagabend gehört nun schon traditionell der Rockband „SIX“. So werden sie natürlich auch auf ihrer Abschiedstour, nach 25 Jahren, in denen sie großartige Konzerte mit ihren Fans feierten, einen Zwischenstopp in Cottbus einlegen. Die Rockband steht für ehrliche, handgemachte deutsche Rock-Musik aus Brandenburg. So wollen Sie ihren Fans auch in Erinnerung bleiben und verabschieden sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere beim Publikum in Cottbus.

Den krönenden Abschluss des 26. Stadtfestes bildet am Sonntag wieder das Laserszenario auf dem Altmarkt und der rbb-Bühne im Puschkinpark.