Brennende Fahrzeue in Schmellwitz

Guck mal wer da guckt

Lübbenau/Spreewald. Die Pinguin-Küken, die Mitte April in den Spreewelten geschlüpft sind, nähern sich in Größe und Gewicht langsam ihren Eltern an. „Zwei bis zweieinhalb Kilo bringen sie mittlerweile auf die Waage und reichen ihren Eltern fast bis zu den Schultern“, verrät Tierpflegerin Laura Schäfer. Sie und ihre Kollegin Sabine Lowka schauen ab und an nach den Mini-Frackträgern.