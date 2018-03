Bildergalerie: Tag 1 der „Zukunft Pflege“

Brandenburgs Gesundheitsministerin Diana Golze (DIE LINKE) war extra in die Lausitz gereist, um die zweite Pflegemesse zu eröffnen. In ihrer Rede unterstrich sie vor allem die Bedeutung des Themas für die Zukunft: „Der Name dieser Messe ist Programm. Denn in der Pflege steckt die Zukunft. Nicht nur für berufliche Perspektiven. Auch viele Menschen in unserem Land werden früher oder später damit zu tun haben. Entsprechend wichtig ist ein solches Angebot“, betonte die Ministerin. Untermauert wurde dies mit Zahlen. So leben derzeit im Land Brandenburg 112 000 Menschen, die pflegebedürftig sind. Das sind 4,5 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes, der Bundesdurchschnitt liegt bei 3,2 Prozent. „Mit Blick auf 2040 werden wir rund 174 000 Pflegebedürftige in Brandenburg haben, 26 000 neue Jobs sind notwendig“, erklärte Golze weiter. Umso wichtiger sei es für die Zukunft der Branche, einerseits Wege und Möglichkeiten zu finden, mehr Personal zu gewinnen. Zudem müssten Prozesse optimiert werden, die den Aufwand minimieren und so Arbeitsabläufe einfacher machen.

Beim anschließenden gemeinsamen Rundgang, u.a. mit Landrat Harald Altekrüger, CTK-Chef Dr. Götz Brodermann und Marion Richter, Geschäftsführerin operativ der Agentur für Arbeit Cottbus, schaute sich die Ministerin bei den rund 65 Ausstellern um.

Der Freitag stand ganz im Zeichen eines Fachtages für Pflegefachkräfte. Sie konnten sich in verschiedenen Workshops und Seminaren weiterbilden. Zudem nutzten zahlreiche Schulklassen der Region die Möglichkeit nutzen, sich über berufliche Perspektiven auf dem Ausbildungsmarkt der Pflegebranche zu informieren. Aktuell sind allein im Kammerbezirk Cottbus der Agentur für Arbeit 300 Stellen in der Pflegebranche gemeldet, weitere 140 Ausbildungsstellen.

WochenKurier als Initiator der Messe lädt auch am morgigen Samstag zur Messe ein (9 bis 17 Uhr. Das komplette Programm finden sie HIER