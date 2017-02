Bildergalerie: Narrenweiber übernehmen Cottbuser Rathaus

Nicht nur die Mitarbeiter der Rathausspitze, darunter Dezernent Thomas Bergner, wurden liebevoll von den Mädels der Narrenweiber dekoriert. Auch die örtliche Presse bekam liebevoll Herzchen oder Sonnen auf Wangen oder (falls vorhanden) Glatze gemalt.

In der Büttenrede ließ Narrenweiber-Chefin Marion Hirche kein gutes Haar an der Kreisgebietsreform. "So lange Cottbus kreisfrei bleibt, kann Senftenberg auch Kreisstadt werden." Auch der Zustand mancher Straßen in Cottbus wurde liebevoll kommentiert. Oberbürgermeister Kelch hat sich übrigens vor der Veranstaltung gedrückt. "Termine", wie es hieß. Vermutlich hat er nur keinen alten Schlips im Schrank gefunden...

Mit der traditionellen Weiberfastnacht beginnen in Cottbus die tollen Tage so richtig. Bis Aschermittwoch geht es für die Narren der Stadt und der Region vor allem um eines: Ordentlich feiern! Höhepunkt ist dann am Sonntag der Zug der fröhlichen Leute durch Cottbus. Erwartet werden rund 3.000 Aktive und bis zu 100.000 Menschen an der Strecke.