Beatmungsgeräte für den DRK-Kreisverband Weißwasser

Kommando Ohrwurm hilft

Neusalza-Spremberg. „Zeit der Besinnlichkeit, Zeit des Nachdenkens, Zeit des Gebens. Diese Begriffe fallen mir ein, wenn ich an den Advent denke. Wir ziehen Bilanz für das vergangene Jahr, ärgern uns nochmals über Kleinigkeiten, die sich zu riesigen Problemen aufgeblasen haben. Dabei geht es uns doch eigentlich gut. Wir sind gesund, haben ein Auskommen, zu Essen und ein Dach über dem Kopf. – Doch das ist nicht selbstverständlich", findet Katrin Bollwig, Schulleiterin der Pestalozzischule in Neusalza-Spremberg. Vor einiger Zeit lief im Radio einen Spendenaufruf zur Unterstützung des Vereins „Sonnenstrahl". Der Verein aus Dresden kümmert sich um krebskranke Kinder und ihre Familien. Diesen Aufruf hörte Lehrerin Andrea Loschke, die gleichzeitig Leiterin des Schulchors „Kommando Ohrwurm" ist. Für sie und die Ohrwürmer stand sofort fest: Da helfen wir. Das ganze Kommando entschied, dass die Zuwendungen der letzten Auftritte im Wert von 150 Euro zu den „Sonnenstrahlen" gehen. Als das Kollegium von dieser Aktion hörte, waren auch die Lehrer der Pestalozzischule sofort mit an Bord. Gemeinsam mit dem Chor und einigen engagierten Eltern wurden in wenigen Tagen 600 Euro gesammelt. Untermalt mit einem kleinen Dankeschön-Konzert für die Sonnenstrahl-Mitarbeiter wurde die Spende am 20. Dezember in Dresden übergeben. Obendrauf gab es für alle 140 Kinder, die vom Verein in Dresden, Leipzig und Chemnitz betreut werden, die Chor-CD „Wir malen Musik". „Wir hoffen, dass dieser kleine Beitrag helfen kann, gerade in dieser Zeit der Vorfreude auf Weihnachten, Gutes zu tun und Hoffnung zu geben", sagt Katrin Bollwig. Gleichzeitig freue man sich auf das Sommerfest am 16. Juni, das man bereits fest eingeplant habe, um den kleinen Patienten und ihren Familien etwas Freude und Hoffnung zu schenke. „Ich glaube, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, wie mein „Kommando Ohrwurm" mit seiner Chefin Andrea Loschke auf diesen Radiobeitrag reagiert hat. Es erfüllt mich mit Stolz und Hochachtung, solche Menschen zu kennen und mit ihnen zu arbeiten. Vielen Dank für euer Engagement und eure immer wieder erfrischenden Lebensfreude."

