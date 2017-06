Ausverkauf bei Energie Cottbus

Saller war in den vergangenen Jahren Ausrüster des FC Energie. Neben den Trikots gab es fast alles in den Teamfarben von Energie, was im Sommer wie Winter gebraucht wird. Von Trainingsshirts, Trainingsanzügen, Sport- und Freizeitbekleidung, Ausrüstung wie Stutzen oder Handschuhe, Mützen und Winterjacken: Ab sofort muss alles raus! Lars Pumpa, Merchandise-Chef des FC Energie, erklärt warum: „Unser Ausrüstervertrag mit Saller endet zum 30. Juni. Ab 1. Juli ist Jako neuer Ausrüster. Daher starten wir heute im Fanshop am Altmarkt 15 beim WochenKurier unseren großen Räumungsverkauf.“

Die Fans dürfen sich dabei auf jede Menge Schnäppchen freuen. Denn wo bitte kann man sich für 20 Euro einen Winterparka sichern? Trainingsshirts gibt es ab 5 Euro, Sweatshirts ab 10 Euro. Pumpa rät: „Schaut Euch einfach um, noch ist die Auswahl groß und für jeden ist was dabei. Auch Kindergrößen sind noch vorhanden.“

Übrigens: Wer mit einem Trikot als Schnäppchen liebäugelt, ist im Fanshop genau so richtig. Denn das Trikot der eben beendeten Saison gibt es aktuell in den drei Varianten für jeweils 29,90 Euro. Warum nicht noch günstiger? Dazu nochmal Lars Pumpa: „Durch den Aufdruck des Sponsors sowie die dezenten Schriftzüge investieren wir als Verein in die Veredelung des Basis-Trikots. Daher können wir es nicht für noch weniger abgeben.“

Und wann wird endlich das neue Trikot von Ausrüster Jako vorgestellt? Das wurde bereits Ende Mai im Rahmen einer gemeinsamen Pressemitteilung von Jako und Energie präsentiert. Es wird angelehnt an das blau-rot gestreifte Kulttrikot aus der Saison 1996/1997, mit dem der FCE den Aufstieg in die Zweite Liga sowie den Einzug ins Pokalfinale feiern durfte. Erstmals "live" sehen könne man es laut Pumpa im Rahmen einer Autogrammstunde Anfang Juli. Wann und wo steht noch nicht definitiv fest, WochenKurier bleibt dran.

Geöffnet hat der Fanshop des FC Energie in der WochenKurier-Geschäftsstelle am Altmarkt 15 in Cottbus so:

Montag & Dienstag: 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr

Mittwoch: 10 bis 14 Uhr

Donnerstag & Freitag: 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr

Samstag: 10 bis 14 Uhr (auch am Stadtfest-Samstag!)

Eine Umkleidekabine zum Anprobieren ist vorhanden.