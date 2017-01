Mit Mut zum Hut zum Traumschiff

Dresden. Der Ticketverkauf für den Hutball und die Party zum Hutball am 17. und 18. März im Parkhotel startet am 3. Februar um 18 Uhr unter www.hutball.de. Ab 4. Februar 9 Uhr gibt's die Tickets in den Vorverkaufsstellen. Die jeweils bestbehütetsten Paare werden an beiden Tagen ab 22 Uhr im Ballsaal gekürt. Als Preise warten eine Aida-Kreuzfahrt und Tickets für die Semperoper (Sponsor Radeberger), eine Marrakesch-Reise und eine Huskytour (Diamir) und Romantik-Wochenenden im Steigenberger Hotel auf die Gewinner. Mehr: www.facebook.com/Hutball/