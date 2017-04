Von Kopf bis Fuß einfach schön gekleidet

Mitteilung zum Cottbuser Verkehr

Cottbus. Anders als ursprünglich geplant, beendet die Firma ALBA die Bauarbeiten am Gelsenkirchener Platz bereits heute Nachmittag. Das heißt, dass die Buslinien 13, 14 und 16 bereits zum Betriebsbeginn am Mittwoch, 19. April 2017, alle Haltestellen wieder planmäßig bedienen. Alle Änderungen entfallen somit ab morgen. pmAnders als ursprünglich geplant, beendet die Firma ALBA die Bauarbeiten am Gelsenkirchener Platz bereits heute Nachmittag. Das heißt, dass die Buslinien 13, 14 und 16 bereits zum Betriebsbeginn am Mittwoch, 19. April 2017, alle Haltestellen wieder…