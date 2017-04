Vom Mieter zum Vermieter: Zimmer für Studenten

Mit Action in die neue Saison

Sachsen. Region. Der Familienfreizeitpark BELANTIS bei Leipzig startet pünktlich zu Ostern voller Spaß, Adrenalin und Action in sein 15. Jahr. Nachdem die Saison 2016 mit einem Rekordergebnis in punkto Besucher und Umsatz beendet worden war, blickt Geschäftsführer Erwin Linnenbach mit erwartungsfroh auf das kommende Jahr: „Wir möchten unserem Ruf als familienfreundlicher Freizeitpark wieder gerecht werden. Bei uns sollen sich alle Altersklassen wohlfühlen." Im Jahr 2016 konnte das Unternehmen ein Besucherplus von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr verbuchen. Neben Eventklassikern wie Ostern, Walpurgis Nacht, Summer Opening Party oder Halloween werden deshalb weitere Thementage veranstaltet. So soll es beispielsweise noch im April eine spezielle „Blaulichtwoche" geben, in der Rettungskräften wie Feuerwehrleuten, Polizisten oder Rettungssanitätern gedankt wird. Auch ein DRK-Tag ist in Planung. (pm) Tickets für den Freizeitpark BELANTIS sind ab sofort auch in allen WochenKurier-Geschäftsstellen erhältlich.