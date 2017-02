Virus in Betrieb mit 15.000 Mastenten ausgebrochen

Im Land Brandenburg ist am 15. Februar 2017 erneut der Erreger der Aviären Influenza vom Subtyp H5N8 in einem weiteren Entenmastbestand nachgewiesen worden. Entsprechend den Vorgaben der Geflügelpest-Verordnung müssen die ca. 15.000 Mastenten an diesem Standort getötet und unschädlich beseitigt werden.



In dem Betrieb waren erhöhte Tierverluste aufgetreten. Der Bestand wurde sofort durch das zuständige Veterinäramt gesperrt und beprobt. Durch das Landeslabor Berlin-Brandenburg wurde das Aviäre Influenzavirus vom Subtyp H5N8 nachgewiesen. Das nationale Referenzlabor (Friedrich-Löffler-Institut) hat heute bestätigt, dass es sich um die hochpathogene Variante des Virus handelt.

Die Ursachenermittlungen für die Infektion der Mastenten wurden bereits eingeleitet. Das Veterinäramt des Landkreises Märkisch-Oderland wird dabei von dem Tierseuchenbekämpfungsdienst des Landes unterstützt.

Das Geflügelpestvirus wird auch weiterhin bei Totfunden von Wildvögeln in Brandenburg nachgewiesen. So wurde der Erreger bisher bei 21 untersuchten Wildvögeln im Land Brandenburg festgestellt. Dass das hochpathogene Aviäre Influenza A Virus des Subtyps H5N8 nach wie vor in der Wildvogelpopulation weit verbreitet ist, zeigen die Nachweise in Europa und in den derzeit 15 betroffenen Bundesländern Deutschlands. Angesichts der Lage gelten die angeordneten Schutzmaßnahmen fort. Im Ausschuss für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landtages, der sich heute mit den Auswirkungen der Geflügelpest beschäftigte, sagte Verbraucherschutzminister Stefan Ludwig „Unter den gegebenen Umständen ist eine Aufhebung der landesweiten Stallpflicht in Brandenburg gegenwärtig nicht möglich.“ Zudem sind weiterhin strenge Biosicherheitsmaßnahmen erforderlich, damit der Erreger nicht über kontaminiertes Schuhwerk, Fahrzeuge oder anderen Gegenstände in Geflügelhaltungen gelangt.

Dr. Uwe Krink