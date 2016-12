Top-Karrierechancen bei den Johannitern

„Wir freuen uns sehr über den ersten Platz im aktuellen Focus-Karriereatlas“, erklärt Andreas Berger-Winkler, Mitglied des Regionalvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe in Südbrandenburg. „Wir sind uns sehr bewusst, dass es angesichts des immer härteren Wettbewerbs um qualifizierte Fachkräfte nicht nur darum geht, neue Mitarbeiter zu finden, sondern auch die bestehenden langfristig zu binden. Dazu müssen wir ihnen ein gutes Umfeld und Perspektiven für ihre persönliche Entwicklung bieten.“

Untersucht worden seien mehr als 2000 Unternehmen aus 57 Branchen, um herauszufinden, welche Unternehmen die besten Karrierechancen und Perspektiven für Mitarbeiter bieten. Dabei standen Entwicklungschancen, Nachhaltigkeit, Innovationskraft und Mitarbeitertreue im Fokus, heißt es. Zudem sei der Ruf des Unternehmens in den Kategorien Führungskultur, Nachhaltigkeit und Image in den sozialen Medien näher untersucht worden. Die Johanniter in Südbrandenburg würden derzeit über 500 Mitarbeiter in den verschiedensten Fachbereichen wie der Kinderkrankenpflege, dem Rettungsdienst, in Kindertagesstätten und mehr beschäftigen.

(PM/Regionalvorstand Johanniter-Unfall-Hilfe e. V., Regionalverband Südbrandenburg)