Man gehe von drei Ursachen des aktuellen „Vogelmangels“ aus: die vergleichsweise milde Witterung, noch ausstehende Wintergäste und die Folgen einer schlechten Brutsaison 2016.

Solange Eis und Schnee ausbleiben, würden viele Vogelarten ausreichend Nahrung finden und seien nicht gezwungen, Futterhäuschen in Gärten aufzusuchen. Zudem seien viele Wintergäste, die sonst in großer Zahl heimische Gärten und Wälder bevölkern, noch nicht eingetroffen. Dazu würden zum Beispiel nordische Kohlmeisen, Gimpel, Buch- und Bergfinken gehören. Nur vereinzelt seien bislang sogenannte Invasionsvögel wie zum Beispiel die Seidenschwänze, die in großen Scharen aus dem hohen Norden einfliegen, gesichtet worden.

Schlechtes Brutergebnis

Die Hauptursache für den „Vogelmangel“ siehe die Fachwelt in einem schlechten Brutergebnis mit weniger überlebenden Nachkommen als in anderen Jahren. „Gerade Arten, die wir am Futterhaus erwarten, scheinen dieses Jahr weniger Nachwuchs durchbekommen zu haben“, sagt Pohl. Belastbare Daten würden fehlen. Aber die Hinweise mehren sich, dass viele Bruten in Baumhöhlen und Nistkästen nicht ausgeflogen sind, heißt es. Die unbeständige Witterung und der generelle Mangel an Fluginsekten würden der Vogelwelt im Jahr 2016 auch in Brandenburg zu schaffen machen. „Nahezu alle Singvögel sind in der Fortpflanzungsphase auf Insektennahrung angewiesen“, erläutert Pohl. „Hinzu kommen unsere monotonen, blütenarmen Landschaften und der Einsatz chemischer Mittel in Land- und Forstwirtschaft.“

„Wir verfolgen die Entwicklung weiterhin kritisch. Und wir sind gespannt auf die Ergebnisse der großen Gartenvogelzählungen Anfang Januar“, betont Pohl.

Tipp: NABU-Mitmachaktion „Stunde der Wintervögel“

Vom 6. bis 8. Januar 2017 finde die siebte „Stunde der Wintervögel“ statt. Der NABU lade alle Naturfreunde ein, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen. Wer möchte, könne sich vorher über die heimische Vogelwelt informieren und sich mit der praktischen NABU-Zählhilfe ausstatten, die es im Internet unter www.stundederwintervoegel.de gebe. Die Zahlen trage man in ein praktisches Online-Formular ein. Alternativ könne man sie am 7. und 8. Januar zwischen 10 Uhr und 18 Uhr auch unter der kostenlosen Rufnummer 0800.115 71 15 durchgeben. Unter den Teilnehmern würden Preise verlost werden – vom Fernglas über Bücher und Vogelnistkästen bis hin zu Ikea-Gutscheinen.

Die „Stunde der Wintervögel“ sei die größte wissenschaftliche Mitmachaktion Deutschlands. Ziel sei, dass möglichst viele Menschen Daten sammeln. Daraus könnten Fachleute wichtige Informationen zur Entwicklung der heimischen Vogelbestände ableiten. So liefere die Langzeitstudie wertvolle Hinweise zum Schutz der Artenvielfalt.

Im Januar 2016 nahmen deutschlandweit über 93.000 Vogelfreunde teil, davon zirka 5.400 aus Brandenburg, heißt es.

• Weitere Informationen zur Aktion: www.stundederwintervoegel.de

(PM/NABU)