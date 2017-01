Das Land greift der finanziell angeschlagenen kreisfreien Stadt Cottbusunter die Arme. Innenminister Karl-Heinz Schröter übergab heute einen Zuwendungsbescheidin Höhe von mehr als 7,87 Millionen Euro an OberbürgermeisterHolger Kelch. Das Geld kommt aus dem Ausgleichsfonds für Not leidende Kommunen.Cottbus kann damit ein Defizit ausgleichen, das durch die Rückzahlungvon Gewerbesteuereinnahmen an einen Energiekonzern entstanden war. Dienicht rückzahlbare Landeshilfe ist an die Bedingung gekoppelt, dass die Stadt ab2017 die sogenannte Grundsteuer B anhebt.Schröter betonte: „Cottbus gehört zu den am meisten vom Energiewandel in derLausitz betroffenen Kommunen und verzeichnete in den vergangenen zwei Jahrenerhebliche Ertragsausfälle durch die Rückerstattung von Gewerbesteuern an einEnergieunternehmen. Zur Milderung solcher unbilligen Härten kann das Innenministeriumfinanzielle Hilfen aus dem Ausgleichsfonds bereitstellen.“ Der Ausgleichsfondsist Bestandteil des brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes.Vor der Gewährung der Millionen-Hilfe für Cottbus ist die individuelle Haushaltssituationder Stadt vertiefend geprüft worden. Dabei ist auch untersucht worden, obdie Stadt noch über eigene Konsolidierungsmöglichkeiten verfügt. Schröter betonte:„Auch wenn es für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt nicht unumstritten ist,so ist die Zuweisung des Landes nach der umfangreichen Prüfung an Auflagenzur Erschließung zusätzlicher Einnahmereserven geknüpft worden. Das ist ausmeiner Sicht eine vertretbare Belastung zur Verbesserung der finanziellen Situationder Stadt.“