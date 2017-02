Aus dem Polizeibericht

Polizeiinspektion Cottbus/Spree-Neiße

1. Diebstahl eines Pkw vom Parkplatz CTK

2. Diebstahl eines Pkw, Spremberg

3. Trunkenheitsfahrt in Kolkwitz, Spremberger Straße

4. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss B320 Guben

5. Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol Spremberg

1. Cottbus-Parkplatz CTK; Diebstahl eines Pkw

Am Abend des 04.02.2017 kam es zum Diebstahl eines Pkw Hyundai Tucson auf dem Parkplatz der CTK-Cottbus Notaufnahme. Als sich die Besitzerin dem Fahrzeug näherte, sah sie zwei Personen an ihrem Pkw, die gerade einstiegen. Noch als sie ihnen entgegen rief, dass dies ihr Pkw ist, fuhren diese Personen mit dem Fahrzeug über die Grünfläche in Richtung Leipziger Straße davon. Es entstand ein Sachschaden von ca. 23.500 €. Die Kriminalpolizei ermittelt.

2. Spremberg, Georgenstraße; Diebstahl eines Mercedes Sprinter

Im Zeitraum vom 04.02., 01:20 – 04.02., 11:10 Uhr wurde von einem Parkplatz in der Georgenstraße Spremberg ein weißer Mercedes Sprinter, trotz eingebauter Schlüsselschaltersicherung entwendet. Es entstand ein Schaden von ca. 18.000 €. Die Kriminalpolizei ermittelt.

3. Kolkwitz, Berliner Straße; Trunkenheitsfahrt

Am 03.02.2017 wurde ein 19-jähriger Autofahrer in Kolkwitz, Berliner Straße kontrolliert. Der durchgeführte Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Gegen diesen Fahranfänger wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

4. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss B320 Guben

Die 53-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW Fiat Tipo die B 320 aus Guben in Richtung Cottbus. In Höhe Infopunkt wollte sie wenden und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Am PKW entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch festgestellt, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,10 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

4. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Spremberg

Die 74-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw Opel Corsa die Muskauer Str. in Spremberg aus FR Graustein kommend und kollidierte mit dem Verkehrszeichen einer Mittelinsel. Durch Zeugen wurde Fahrzeugführerin bis zum Eintreffen der Beamten an der Weiterfahrt gehindert. Einen Atemalkoholtest verweigerte die Beschuldigte. Eine Blutentnahme wurde richterlich angeordnet und anschließend im Krankenhaus Spremberg realisiert. Der nicht mehr fahrbereite Pkw der Beschuldigten wurde durch eine Abschleppfirma geborgen. Die Kriminalpolizei ermittelt.



Polizeiinspektion Oberspreewald-Lausitz

1. Verkehrsunfälle Kostebrau - Schipkau

2. Diebstahl Calau

3. Verkehrsunfallflucht Lauchhammer

1. LK OSL, Kostebrau: Verkehrsunfälle

Am Samstagmorgen gegen 05:30 Uhr kam es zwischen Kostebrau und Schipkau zu zwei Verkehrsunfällen innerhalb kurzer Zeit. Einmal kam eine 39jährige Frau aus Schipkau mit einem PKW Volvo von der Straße ab und blieb im Straßengraben liegen. Dabei entstand leichter Sachschaden.

Beim zweiten Unfall kam ein 25jähriger Mann aus Kostebrau mit einem PKW VW von der Fahrbahn ab und blieb ebenfalls im Straßengraben liegen. Hier entstanden 500,-€ Schaden. Bei beiden Unfällen war nicht an die Straßenverhältnisse angepasste Geschwindigkeit die Unfallursache.

2. LK OSL, Calau: Diebstahl

Am Samstagvormittag wurde der Polizei ein Diebstahl in Calau, OT Reuden angezeigt. Dort wurden von einem Feld 28 Futterballen entwendet. Der Schaden beträgt hier etwa 1000,-€.

3. LK OSL, Lauchhammer: Verkehrsunfallflucht

Am Samstagvormittag wurde der Polizei eine Verkehrsunfallflucht in Lauchhammer bekannt. Dort war in der Nacht von Freitag zu Samstag ein Fahrzeug in einen Zaun in der Grünen Straße gefahren und hatte den Unfallort verlassen. Der Schaden beträgt ca. 300,-€. Die Ermittlungen zum Verursacher laufen.



Polizeiinspektion Elbe-Elster

01. Heizgerät von Baustelle entwendet, Bad Liebenwerda (LK EE)

02. Versuchter PKW Diebstahl, Herzberg (LK EE)

03. Ampel zerstört, Wahrenbrück (LK EE)

04. Auf dem Dach gelandet, Wainsdorf (LK EE)

01 LK EE, Bad Liebenwerda:

In der Nacht zum Freitag wurde in der Heinrich-Heine-Straße von einer Baustelle ein Heizlüfter-Aggregat entwendet, welches zur Beheizung eines Rohbaus diente. Hierzu wurde der Bauzaun zur Baustelle gewaltsam geöffnet. Ein weiterer Heizlüfter wurde versucht zu entwenden, was aufgrund der Größe jedoch nicht gelang.

Der entwendete Lüfter wurde in eine angrenzende Gartensparte gerollt und dort in ein mitgebrachtes Fahrzeug verladen. Der entstandene Schaden beträgt ca. 7.300 €.

02 LK EE, Herzberg:

Als der Geschädigte mit seiner Familie am Freitagabend gg. 21:45 Uhr seinen PKW Audi A6, der auf einem Parkplatz in der Osterodaer Straße abgestellt war, wieder nutzen wollte, stellte er fest, dass alle vier Scheiben unten waren und das Zündschloss manipuliert war, da der Zündschlüssel sich nicht mehr drehen ließ. Des Weiteren fehlte der Kindersitz. Der entstandene Schaden beträgt ca. 500 €.

03 LK EE, Wahrenbrück:

Unbekannte Täter zerstörten Samstagnacht eine Baustellenampel an der Brückenbaustelle, so dass diese nichts mehr anzeigte.

04 LK EE, Wainsdorf:

Am Sonntagmorgen gg. 05:45 Uhr befuhr eine 46-jährige Fahrerin eines Renaults aus dem Bundesland Sachsen die Landstraße zwischen Merzdorf und Wainsdorf. In der Rechtskurve am Fischteich, die zu diesem Zeitpunkt spiegelglatt war, verlor sie die Kontrolle über ihren PKW, kam nach links von der Fahrbahn ab und landete auf dem Dach im Straßengraben. Die Fahrerin konnte selbstständig und zunächst unverletzt den PKW verlassen, stand aber wenig später unter Schock und wurde in ein Krankenhaus zur Beobachtung gebracht. Am PKW entstand Totalschaden.



Polizeiinspektion Dahme –Spreewald

1. Fahren unter Alkoholeinfluss, Heidesee, Wolzig (LK DS)

2. Schwan auf Abwegen (LK DS)

3. Campingwagen aufgebrochen, Heidesee, Kolberg (LK DS)

1. LDS, Heidesee, Wolzig: Fahren unter Alkoholeinfluss

Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Polizeibeamte in der Friedersdorfer Straße in Wolzig einen 37jährigen PKW Fahrer. Bei der Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Fahrer stand mit 2,29 Promille erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

2. LDS Königs Wusterhausen, Zeesen: Schwan auf Abwegen

Samstagabend informierte eine Anruferin die Polizei über einen seit Stunden mitten auf der Straße sitzenden Schwan. Die agierenden Polizeibeamten konnten den Schwan zwar der Straße verweisen, dieser kehrte jedoch immer wieder in suizidaler Absicht auf die Fahrbahn zurück. Es half alles nichts, die Feuerwehr fing das Tier letztlich ein und setzte es an einem nahegelegenen See aus.

3. LDS, Heidesee, Kolberg : Einbruch in Kleingartenanlage

Unbekannte Täter brachen auf einem Campingsplatz in Kolberg einen Wohnanhänger auf und entwendeten aus diesem Werkzeug und persönliche Gegenstände des Eigentümers. Es entstand ein Sachschaden von 400 €. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den noch unbekannten Tätern aufgenommen.

Polizeiinspektion Flughafen

1. Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmitteln auf der B 96a Schönefeld/

Waßmannsdorf

2. Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmitteln in Schönefeld

1. Schönefeld/ Waßmannsdorf, B 96a:

Während einer Streifenfahrt am 03.02.2017 gegen 15:00 Uhr auf der B 96a fiel den Polizeibeamten ein PKW Smart auf, der ohne amtliche Kennzeichen im Straßenverkehr unterwegs war. Bei der sich anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die Kennzeichentafeln am gleichen Tag entwendet und der Diebstahl bereits zur Anzeige gebracht wurde. Bei der Befragung des 37 jährigen Fahrers stellten die Beamten auffällige Verhaltensweisen fest. Ein durchgeführter Drogenvortest schlug positiv an. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Neben dem Verdacht des Fahrens unter berauschenden Mitteln, ermittelt nun auch die Kriminalpolizei wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

2. Schönefeld, Waltersdorfer Chaussee:

Bei der verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle des 40 jährigen Fahrzeugführers eines PKW Skoda stellten die Beamten Anzeichen fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hinwiesen. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest bestätigte ihre Vermutung. Nach der realisierten Blutentnahme wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt. Neben dem Verdacht des Fahrens unter berauschenden Mitteln wird auch wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz durch die Kriminalpolizei ermittelt.

Otto, PK