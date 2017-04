Begleitung für den letzten Weg

Im Mittelpunkt der Hospizarbeit stehen der schwerstkranke und sterbende Mensch mit seinen Wünschen und Bedürfnissen sowie seine Angehörigen und Nahestehenden.

Hospize haben es sich zur Aufgabe gemacht, unheilbar Kranke und sterbende Menschen zu unterstützen und so zu begleiten, dass sie ihr Leben so lange wie möglich in eigener Verantwortung und nach eigenen Wünschen gestalten können. Dies kann ambulant in der eigenen Wohnung, aber auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen oder in speziell dazu eingerichteten stationären Hospizen geschehen.

Stationäre Hospizarbeit

Stationäre Hospize nehmen schwerstkranke und sterbende Menschen auf, die durch ihr familiäres oder soziales Umfeld nicht ausreichend ambulant versorgt werden können. Es handelt sich um kleine Einrichtungen, deren Anliegen die zeitlich begrenzte palliativmedizinische Versorgung, Betreuung und Begleitung des Hospizgastes ist. Das Leistungsspektrum der dort tätigen qualifizierten, haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schließt auch die psychosoziale Betreuung der Angehörigen und die individuelle Trauerbegleitung ein.

Spezialisierte ambulante Palliativversorgung

Schwer kranken Patienten soll ein würdiger Lebensraum geschaffen und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt gestellt werden – dieses verfolgt die Palliativmedizin und die Palliativpflege. Ziel ist es, eine möglichst gute Lebensqualität bis zum Tod zu gewährleisten – auch bei der ambulanten Pflege zu Hause. Hier werden ärztliche und pflegerische Leistungen von sogenannten „Palliative Care Teams“ in den eigenen vier Wänden erbracht. Die Leistungen sind primär medizinisch ausgerichtet und umfassen die Befreiung von Schmerzen und die Linderung anderer belastender Symptome. Menschen mit einer nicht heilbaren und fortschreitenden Erkrankung und begrenzter Lebenserwartung, die eine besonders aufwendige Versorgung benötigen, haben einen Anspruch auf eine ambulante Palliativversorgung gegenüber der Krankenversicherung.