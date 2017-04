Aller guten Dinge sind drei

Doch damit nicht genug: Besonders bemerkenswert sind Studiengänge, die neben Bachelor und Berufsabschluss zusätzlich einen Meistertitel oder andere Fortbildungsabschlüsse ermöglichen.



Mit drei Abschlüssen zum Erfolg

Ein Beispiel ist das triale Studium Handwerksmanagement (B.A.) an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) an mehreren Standorten bundesweit. Eine Handwerksausbildung kann hier mit der Weiterbildung zum Meister und dem Bachelor-Studiengang Handwerksmanagement kombiniert werden. Teilnehmende erwerben damit in vier bis viereinhalb Jahren drei anerkannte Bildungsabschlüsse: Gesellen-, Meister- und Bachelor-Abschluss. Mit dem trialen Studium erhalten Teilnehmer die Möglichkeit, sich praxisnah und wissenschaftlich kompakt auf Führungsaufgaben in Handwerksunternehmen vorzubereiten – und das ohne Zeitverlust. Denn die im Handwerk vermittelten Inhalte werden auf den Studiengang angerechnet.



Hoher Einsatz wird belohnt

Wer sich für diesen Ausbildungsweg entscheidet, hat beste Chancen, im Handwerk Karriere zu machen. Allerdings bedeutet das triale Studium vier oder viereinhalb anstrengende Jahre, die einen hohen persönlichen Einsatz erfordern. Von montags bis freitags konzentrieren sich die Teilnehmer auf ihre Berufsausbildung. Alle zwei Wochen steht Freitagabend und Samstag das Studium im Vordergrund. Ergänzt werden diese Termine durch eine einmal wöchentlich stattfindende Online-Vorlesung, die die Teilnehmer bequem von zu Hause aus verfolgen können.

Das triale Studium wird für circa 20 verschiedene Gewerke angeboten.



Voraussetzung für das triale Studium ist das (Fach-)Abitur oder eine vergleichbare Hochschulzugangsberechtigung sowie ein Ausbildungsvertrag im Handwerk. Nach einem Eignungstest – bestehend aus einem Persönlichkeitsprofil, einem Englischtest und einem Auswahlgespräch – steht dem Einstieg ins triale Studium nichts mehr im Weg.

Weitere Infos:

Die Handwerkskammern zu Köln, Hannover und Schwerin bieten als einzige Kammern in Deutschland ein „Triales Studium Handwerksmanagement“ an. An der staatlich anerkannten, privaten Fachhochschule des Mittelstands (FHM) wird der Bachelor-Abschluss erworben.