Für die Meteorologen hat er schon angefangen. Und obgleich es noch etwas Zeit ist, bis auch seine kalendarische Variante beginnt, so lässt sich doch durch einen Blick aufs heimische Thermometer und natürlich den Wetterbericht unzweifelhaft feststellen: Der Herbst ist da. Was den einen ob der Farbenpracht freut, ist für Eigenheimbesitzer mit Garten der Aufruf, nochmals Arbeitskräfte zu mobilisieren, bevor die Schlechtwetterpause eingeläutet wird. Was es zu tun gibt, haben wir im Folgenden zusammengetragen.





1.Der kritische Blick auf Bäume

Der Herbst ist eine Zeit großer Luftmassenverschiebungen, die das Eigenheimdurch Wind in Gefahr bringen. Denn wenn die Bäume sowieso die Nährstoffversorgung nach innen verlagern, bekommen teilweise abgestorbene Äste gar nichts mehr. Zusammen mit einem kräftigen Herbstwind-Stoß reicht das dann oft, um sie in Fenster oder auf Balkondächer zu katapultieren.

Die Lösung ist jedoch einfach: Ein Kontrollgang, notfalls mithilfe eines Fernglases. Alle kritischen Schäden lassen sich leicht erkennen. Und dann heißt es: Säge frei. Zur Not, falls ein Ast zu hoch ist und beim Abbrechen definitiv Menschen oder Gebäudeteile beschädigen würde, kann auch die Feuerwehr helfen, alternativ ein Gärtner.

Wichtig: Der Schnitt von abgestorbenen Ästen ist eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen es sinnvoll ist, die Schnittstelle mit pflanzlichem Wundverschluss zu bestreichen, um zu verhindern, dass durch die herbstliche Feuchtigkeit Pilze und andere Schädlinge ins Holz eindringen und so schlimmstenfalls den Baum ganz zerstören.