Vom Aquarell zum fertigen Wandtattoo – alle Schritte werden in Leipzig durchgeführt.

Was nun als Aquarell in Handarbeit erstellt wurde, wird digitalisiert und für den Druck vorbereitet. Von TinyFoxes selbst, werden die digitalisierten Motive auf selbstklebende Folie aufgebracht. – Somit liegt der komplette Herstellungsprozess der Wandtattoos in Leipzig. Keine große Massenproduktion, keine Kinderarbeit und keine langweiligen Standard-Motive. Im Gegenteil, das Start-Up ermöglicht bei vielen seiner Motive eine weitere Besonderheit:



Eine Veredlung der Wandtattoos mit Swarovski-Elementen. – Diese können optional dazu gebucht werden und sorgen für ein zusätzliches Funkeln. Als Klebekristalle lassen sie sich unkompliziert an beliebigen Stellen der Motive anbringen.

Die richtige Anbringung

Ebenso für eine einfache Anbringung der Wandtattoos, durch den Kunden selbst, trägt das Start-Up Sorge. Dazu verwendet es eine hochwertige, stabile Folie, die gleichermaßen gut auf glatten Wänden sowie an Raufasertapeten angebracht werden kann.



Die korrekte Anbringung erfordert allerdings eine kurze Anleitung und ein Rakel. Nach Angaben des Gründerpaars muss in erster Linie darauf geachtet werden, dass der Untergrund staubfrei, sauber und trocken ist. Wenn noch nicht vorhanden, können Kunden dann den Rakel mitbestellen. Mit diesem Werkzeug lassen sich die Wandtattoos einfach und ohne Blasen zu werfen an der Wand aufbringen.

Lieblingsmotive der Gründerin: „Schutzwesen für die Kleinen“

Besonders großen Wert legt Kristin Franke auf Feen, Wichtel und Zauberwesen. Diese Zauberwesen stammen aus alten Sagen und Erzählungen und bedeuteten immer schon einen Schutz für Menschen und besonders für Kinder. Die gute Fee, die beim Erfüllen der Wünsche hilft, die Wichtel, die nachts heimlich Dinge reparieren und Sachen wieder in Ordnung bringen oder andere magische Wesen, die durch ihre Fähigkeiten dem Kind beim Erwachsenwerden helfen.



Franke hält es für wichtig, dass diese Wesen, die die kindliche Fantasie beflügeln und zu treuen Begleitern für die Kleinen werden können, auch in den Zimmern der Kinder ihren Platz finden. Dort bestreiten sie zusammen mit den Kindern ihre Abenteuer oder helfen bei Ängsten und Problemen. – Unterstützt werden die Motive durch die Figuren aus den Kinderbüchern von Franke.