Beim Kauf von Elektronikprodukten sollte man nicht nur die Preise vergleichen, sondern auch den Service. Welche Möglichkeiten hat man, wenn die online oder im Geschäft gekauften Artikel defekt sind? Grundsätzlich sind die Chancen bei einer Reklamation relativ gut.



Auf einen Defekt folgt die Reklamation

Wenn ein neu gekauftes Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, so sollte man sofort die Reklamation in die Wege leiten. Die Erfahrungen zeigen, dass der Online-Service in einem solchen Fall oft mehr Kulanz zeigt als der Fachhändler vor Ort. Trotzdem fühlen sich viele Käufer unsicher, wenn sie im Internet eingekauft haben, da sie keinen direkten Kontaktpartner haben. Das ist der Hauptgrund, warum so viele Menschen weiterhin dazu tendieren, Elektrogeräte beim Einzelhändler zu kaufen. Hier wissen sie gleich, an wen sie sich wenden müssen, falls das Gerät defekt ist.



Dabei ist die Online-Reklamation im Vergleich zur Beschwerde im Geschäft im Grunde genommen viel einfacher. Man muss nicht lange diskutieren, sondern kann die Ware selbst zurücksenden und auf der Internetseite die entsprechenden Angaben machen. Häufig gibt es eine Art Kontaktformular, das bereits ein paar Auswahlmöglichkeiten präsentiert. Besonders praktisch wird die Rücksendung, wenn der Online-Händler gleich den Rücksendeschein bereitstellt.



Informationen zum Thema Garantie und Gewährleistung

Dem Otto Normalverbraucher ist der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung selten vollständig bewusst, was das Reklamieren des entsprechenden Produktes umso komplizierter wirken lässt.



Im Allgemeinen handelt es sich bei einer Reklamation um einen Gewährleistungsanspruch. Für die Gültigkeit der Gewährleistung ist es unerheblich, ob die Ware direkt beim Händler oder eben online gekauft wurde.



Grundsätzlich erstreckt sich die Gewährleistungsfrist über zwei Jahre ab Kaufdatum. Selbst wenn in den AGB des Händlers diesbezügliche Verkürzungen oder Einschränkungen erwähnt werden, kommen sie nicht zur Geltung. Das bedeutet, dass man die Ware auch dann reklamieren kann, wenn beispielsweise die Originalverpackung entsorgt wurde. Allerdings braucht man unbedingt die Garantiekarte, die anzeigt, wann man das Elektrogerät gekauft hat.

Wenn das Gerät innerhalb der ersten zwei Jahre einen Defekt zeigt, dann sollte man sich auf jeden Fall an den Verkäufer wenden, um die Gewährleistung zu beanspruchen. Der Hersteller ist also nicht der richtige Ansprechpartner. Der Verkäufer ist allerdings nur für diejenigen Defekte verantwortlich, die am Verkaufsdatum im Elektrogerät bereits vorhanden waren. Das lässt sich nicht immer im Detail nachvollziehen, sodass die Reklamation eventuell zu Komplikationen führen kann.

Wann ist der Defekt aufgetreten?

Die Beantwortung dieser Frage zeigt auf, wer der zuständige Adressat bei der Reklamation ist. In der Rechtsprechung geht man davon aus, dass ein Defekt, der sich innerhalb des ersten halben Jahrs zeigt, von vornherein im Gerät gesteckt hat. In diesem Fall ist der Händler verantwortlich, der dem Käufer ein neues, funktionsfähiges Gerät zur Verfügung stellen muss. Nur wenn der Verkäufer nachweisen kann, dass der Defekt erst später aufgetreten ist, braucht er die Ware nicht zu ersetzen. Dieser Beweis besteht beispielsweise in einem unabhängigen Gutachten.



Die folgenden 18 Monate der Gewährleistung werden vom Gesetzgeber aus anders geregelt: Hier muss der Kunde nachweisen, dass der Defekt bereits zum Verkaufszeitpunkt vorhanden war. Ein minderwertiges Teil des Geräts kann beispielsweise den Defekt ausgelöst haben.

Einige Hersteller geben eine Garantie, die auch über diese gesetzliche Gewährleistungsfrist hinausreicht.



Damit möchten sie demonstrieren, dass sie von der Qualität ihrer Produkte absolut überzeugt sind. Eine solche Garantie wird von den Herstellern freiwillig gegeben und kann darum relativ unabhängig definiert werden. Hierzu zählen beispielsweise kostenlose Ersatzteile und Einbaumaßnahmen oder ein Abholservice.



In den Garantiebestimmungen werden die Leistungen und die Dauer genau festgehalten. Die Details kann man auf dem Garantieschein oder der beiliegenden Broschüre der Elektrogeräte nachlesen. Einige Hersteller machen die Gerätegarantie von einer Kundenregistrierung abhängig, die nicht viel Aufwand kostet und einem zudem die Chance gibt, sich über die aktuellen Angebote der betreffenden Marke zu informieren.