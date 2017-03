Zur Reduzierung der Energiekosten sollte man zunächst eine genaue Prüfung der aktuellen Verbrauchszahlen durchführen. Grundsätzlich gilt die Regel: Wenn der jährliche Heizkostenverbrauch pro Quadratmeter 120 kWh nicht überschreitet, so ist die Energiebilanz bereits sehr gut. Bei einem Wert zwischen 120 und 200 kWh sind jedoch gezielte Maßnahmen sinnvoll und spätestens bei einem noch höheren Verbrauch sollte man unbedingt aktiv werden. Ob es sich um ein Neubauprojekt oder um eine Modernisierung handelt, die intelligente Energieverteilung hilft dabei, die eigene Wohnung sparsam und bedarfsgerecht zu beheizen und mit Strom zu versorgen. Hierbei geht es einerseits um die Anpassung der Systeme an die persönlichen Gewohnheiten, andererseits um innovative Installationen. Das alles wird über eine technische Zentrale gesteuert, die einen Überblick über sämtliche Leitungen bietet. Die Zähler, Schalter und Schutzgeräte zeigen zu jedem Zeitpunkt die Verbrauchszahlen und bieten somit eine gute Transparenz. Auch Sicherheit und Bedienkomfort kommen bei einem solchen System nicht zu kurz. Die einzelnen Schritte, wie man bei der Energieplanung vorgeht, sehen folgendermaßen aus:

Die Verbrauchskosten lassen sich durch gezielte Maßnahmen reduzieren. Wie man vorgeht und was im individuellen Fall besonders zu berücksichtigen ist, dabei helfen die Tipps der Experten. Eine Checkliste ist in diesem Zusammenhang sehr sinnvoll.

Den eigenen Stromverbrauch feststellen

Bei der Erfassung und Kategorisierung des Stromverbrauchs ist es sinnvoll, sich an den statistischen Zahlen zu orientieren. Der Durchschnitt liegt in Deutschland bei ca. 3.500 kWh pro Haushalt und steigt offensichtlich nicht weiter an. Im Gegenteil, in den letzten Jahren wurden sogar leicht rückgängige Werte festgestellt. Bei einer vierköpfigen Familie liegt der jährliche Energieverbrauch bei etwa 4.000 kWh, während Singles nur auf rund 1.500 kWh kommen.



Diejenigen, die weit über diesen Verbrauchszahlen liegen, sollten sich intensiver mit dem Thema befassen und ihren eigenen Stromverbrauch überprüfen. Das gelingt mit einem modernen Strommessgerät, das für jedes Haushaltsgerät den genauen Energieverbrauch feststellt. Bei den Energieversorgern und Verbraucherzentralen kann man ein solches Messgerät kostenlos ausleihen.



Oft sind die Elektrogeräte immer auf Stand-by geschaltet: So verbrauchen sie weiterhin Strom, auch wenn sie nicht benutzt werden. Ob es sich lohnt, die Multimedia-Geräte komplett abzuschalten, erfährt man nur, wenn man die gemessenen Werte aufs Jahr hochrechnet. Mit einer Steckerleiste ist die Abschaltung schnell erledigt.



Ebenfalls wichtig sind die Energiekennzeichnungen der verschiedenen Geräte. Sie zeigen an, wie sparsam die Waschmaschine, der Kühlschrank und andere Haushaltshelfer sind. Je weniger Strom sie benötigen, desto höher ist die Klassifizierung. Die Energieklasse A+++ gilt als die beste, danach folgen die immer noch guten Siegel A++, A+ und A. Im Multimedia-Bereich sind diese Effizienzklassen inzwischen ebenfalls zu finden, auch wenn die Einführung erst begonnen hat.



Stromfresser finden und entfernen

Wenn das Strommessgerät zu stark ausschlägt, sollte man überdenken, die veraltete Technologie zu eliminieren. Oft sind es alte Haushaltsgeräte, die zu viel Energie benötigen. Braucht man wirklich die große Kühltruhe im Keller? Ist es nicht günstiger, die alte Waschmaschine auszumustern und stattdessen eine neue, effizientere zu kaufen?



Die Beleuchtung spielt beim Stromverbrauch eine nicht zu unterschätzende Rolle. Energiesparlampen und LEDs überzeugen nicht nur durch ihre gute Energieeffizienz, sondern sie bewähren sich auch wegen ihrer Langlebigkeit. Glühlampen gehören einer veralteten Technologie an und sind inzwischen immer seltener zu finden. Mit modernen Leuchtsystemen erspart man sich also das häufige Auswechseln und reduziert gleichzeitig den Stromverbrauch. Interessant sind auch die Bewegungsmelder, die das Licht genau dann einschalten, wenn man es braucht.



Bewusst handeln

Wer die Energieplanung für seine Wohnung gezielt aufgebaut hat, der geht oft besonders bewusst mit seinen Geräten um. Doch man kann seinen Stromverbrauch auch durch kleine Dinge senken. Das Licht in der Diele muss nicht den ganzen Abend leuchten, Durchzug hilft besser gegen stehende Luft als eine Klimaanlage und die Handtücher bekommen auf der Wäscheleine draußen eine frischere Note als im Wäschetrockner.



Ein Blick in die Häuser und Wohnungen zeigt, dass oft mehrere Geräte gleichzeitig im Einsatz sind: Der Fernseher läuft bei einigen den ganzen Tag lang, die Waschmaschine wird schon für drei Teile angestellt und auch der Computer bleibt zumindest auf Stand-by. Auf diese Weise verbraucht man mehr Strom als nötig. Es lohnt sich, schon im Kleinen zu sparen, wie man am Ende des Jahres feststellen kann.



Nicht nur für die Heizung gibt es Programme, die eine Voreinstellung unterstützen: So wird die Energiezufuhr zu bestimmten Zeiten gedrosselt, was die Effizienz verbessert. Einige moderne Systeme lassen sich sogar von unterwegs aus steuern. Das sieht zurzeit noch nach einer technischen Spielerei aus, doch auf diese Weise lässt sich der Energieverbrauch ganz gezielt kontrollieren.