Hierzulande geht es den Menschen im internationalen Vergleich ziemlich gut. Die Arbeitslosenquote ist ziemlich gering, der Wohlstand verhältnismäßig groß und die Regierung ist stabil. Das Bruttoinlandsprodukt ist ziemlich hoch, Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Bei all diesen hervorragenden Nachrichten fragt man sich gelegentlich, ob es da überhaupt noch Schattenseiten gibt. Und wieder gilt das alte Sprichwort: Wo viel Licht ist, ist auch Platz für viel Schatten. Wo eine Wirtschaft sehr erfolgreich ist, muss viel Leistung sein – und wo viel geleistet werden muss, muss auch viel Druck sein. Was ist Leistungsdruck überhaupt? Wer oder was verursacht ihn? Welche positiven oder negativen Folgen hat Leistungsdruck? In diesem Artikel widmen wir uns diesen Fragen.



Was ist Leistungsdruck?

Widmen wir uns zunächst der Definition des Wortes, um überhaupt zu wissen, um was es genau geht. Der Duden definiert Leistungsdruck als psychischen Druck durch Zwang zu hoher Leistung. Diese Definition scheint zunächst nachvollziehbar, da sie treffend feststellt, dass im deutschsprachigen Gebiet und der westlichen Welt im Allgemeinen keinerlei physische Gewalt zur Leistung ausgeübt wird.

Wo wird Leistungsdruck ausgeübt?



Wo wird Leistungsdruck ausgeübt? Diese Frage ist tatsächlich sehr schwer zu beantworten. Es wäre einfacher, die Frage zu beantworten, wo kein Leistungsdruck herrscht. Tatsächlich besteht dieser in fast jedem gesellschaftlichen Kontext. Das geht bereits relativ früh los, nämlich in der Grundschule. Bereits dort ist es nötig, bestimmten Leistungsansprüchen zu genügen, um einen möglichst guten Einstieg in das weiterführende Schulwesen zu bekommen. Denn bereits einundfünfzig Prozent der Schuljahrgänge schließen mit dem Abitur ab. Damit ist nicht nur das althergebrachte, dreigliedrige Schulsystem hinfällig, sondern gleichzeitig steigt der Leistungsdruck auf die Schüler auf eine recht indirekte, aber wirkmächtige Art und Weise.



Leistungsdruck in der Schule



Denn wenn mehr als die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler den höchsten Schulabschluss macht, steigt damit automatisch der Druck, es ihnen gleich zu tun, um möglichst gute Chancen auf den Arbeitsmarkt zu haben. Denn je größer der Pool an Abiturienten ist, umso stärker können Unternehmen dieses als Grundvoraussetzung für die Einstellung verlangen. Insofern steigt also auch hier der Leistungsdruck an – denn für ein möglichst komfortables Leben sind wir dazu gezwungen, so viel Geld wie möglich zu verdienen.



Wirtschaftlicher Erfolg hat seinen Preis



Selbstverständlich geht der Leistungsdruck weiter. Privatunternehmen sind schon allein durch die Globalisierung dazu verpflichtet, sich weiter zu ökonomisieren und so viel Gewinn wie möglich zu akkumulieren. Nur auf diese Weise können sie im durch die Globalisierung immer stärker werdenden Wettbewerb bestehen. Dies bedeutet automatisch, dass die Angestellten mehr leisten müssen. Und auch untereinander wird dadurch ein völlig anderer Konkurrenzdruck erzeugt, der unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herrscht. Kaum ein Mensch bleibt heute noch sein ganzes Leben bei einem einzigen Unternehmen, sondern wechselt verhältnismäßig häufig.



Leistungsdruck in Sport und Kultur



Dass die Entwicklung hin zu einer immer stärker leistungsorientierten Gesellschaft geht, ist kein Phänomen, das erst seit gestern zu beobachten ist. Stattdessen findet sie schon lange statt und ist keineswegs nur auf die Arbeitswelt beschränkt. Der gesamte Kunstbetrieb zum Beispiel muss sich ökonomischen Gesetzen beugen und entsprechend diejenige Kunst produzieren, die sich am besten und schnellsten vermarkten lässt. Viel deutlicher als dort, wo man vom fertigen Produkt abgesehen meistens aber gar nicht mitbekommt, wie beispielsweise die Betreiber von Filmstudios Einfluss auf das fertige Produkt nehmen.



Viel deutlicher als bei den Kulturschaffenden wird das Phänomen aber bei den Sportlern. Viele glauben nach wie vor, dass leistungssteigernde, verbotene Substanzen dort selten und wenn überhaupt in einigen wenigen Disziplinen wie dem Bodybuilding benutzt werden, wo man die Folgen doch recht offensichtlich sieht. Allerdings nutzen gerade Profisportler diese Mittel, um maximale Leistungen zu bringen. Deswegen spielt Doping im Profisport schon seit langer Zeit eine große Rolle. Eine Wechselwirkung zwischen Sportfunktionären, Sportlerinnen und Sportlern und den Erwartungen des Publikums ist hier ursächlich. Über die Jahrzehnte will das Publikum keine Stagnation sehen, sondern bessere Leistungen – und genauso funktioniert es in der Wirtschaft auch.